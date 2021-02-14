Тамбовские специалисты создали универсального робота на платформе искусственного интеллекта

14.02.2021, 20:30, Новости дня

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Ученые из ТГТУ уже представили действующую модель универсального робота, управляемого искусственным интеллектом. Правда, она создана в миниатюре и помещается на ладони. В дальнейшем будет создан и полномасштабный образец, говорят специалисты.

Предложенная модель робота относится к разряду универсальных и может осуществлять любые действия, для него характерные. Тамбовские ученые рассчитывают, что данная платформа найдет свое применение в разных областях, а также сможет стать отправной точкой для создания специализированных роботов.

Например, такая техника может успешно работать в сельском хозяйстве и коммунальной сфере. В Тамбове обещают наладить серийный выпуск машин уже в следующем году.