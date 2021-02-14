В России прошла первая за время эпидемии согласованная властями акция протеста

14.02.2021, 20:26, Новости дня

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14 февраля в российском городе Казань (Татарстан) прошла акция протеста, которую власти в стране согласовали впервые за все время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК.

Митинг на площади Тысячелетия анонсировался как акция протеста “против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму”.

Власти города согласовали организаторам акцию на максимально возможное в условиях эпидемии число участников – 200 человек. Однако на митинг пришло больше людей – по разным данным, от “нескольких сотен” до более 1 тыс.

На площадь попали не все желающие, так как количество участников ограничили полицейские. Они перестали пропускать людей через ограждения.

Телеканал “Дождь” сообщил в Twitter, что за пределами места проведения митинга оказалось больше людей, чем попавших на акцию протеста.

За рамками в Казани собралось больше людей, чем пустили на огороженную территорию, выделенную под митинг

Видео: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/H1dmkq6DBo

— Дождь (@tvrain) February 14, 2021

По данным телеканала, акцию организовывали представители “Яблока”, ПАРНАС и “Левого фронта”.

“Коммерсантъ” сообщил, что после акции силовики задержали девятерых активистов с плакатом, на котором было написано: “Новому царю – новый 1917-й”.

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