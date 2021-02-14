 

Смерть трех военных на Донбассе. Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту небрежного отношения к службе

14.02.2021, 20:26, Новости дня
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Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих на подконтрольной Украине территории в районе Новолуганского Донецкой области. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

“По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10.00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных”, – говорится в сообщении.

В Госбюро расследований отметили, что уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

“Смерть военнослужащих на контролируемой территории – большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов”, – заявил врио директора ГБР Алексей Сухачов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа теруправления ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований. Руководство ГБР держит расследование на личном контроле.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1820771454745153

В районе населенного пункта Новолуганское в результате взрыва неустановленного устройства погибли трое украинских военнослужащих. По данным Офиса президента Украины, это капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). В Кременчуге Полтавской области объявлены траурными 15-е и 16 февраля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибло несколько украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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