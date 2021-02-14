 

“Динамо” увеличило отрыв от “Шахтера” в украинской Премьер-лиге

14.02.2021, 20:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) отрыв лидера – киевского “Динамо” от идущего на втором месте донецкого “Шахтера” увеличился до трех очков. Об этом по итогам завершившегося 14 февраля 14-го тура турнира сообщил сайт УПЛ.

“Динамо” свой матч против донецкого “Олимпика” завершило 13 февраля победой со счетом 3:1, а “Шахтер” 14 февраля сыграл 0:0 с “Колосом” из Ковалевки Киевской области. Обе игры проходили в столице.

За третье место УПЛ борются луганская “Заря” и черниговская “Десна”, 13 февраля их очный поединок завершился победой “Зари” с результатом 2:1. У обеих команд по 23 очка, они отстают от “Шахтера” на семь очков, от “Динамо” – на 10.

Другие результаты 14-го тура УПЛ:

“Минай” – “Львов” 1:2;

“Мариуполь” – “Александрия” 0:1;

“Днепр-1” – “Ингулец” 2:0;

“Рух” – “Ворскла” 1:1.

На последнем месте турнирной таблицы УПЛ располагается “Минай”, у него и у “Руху” по 10 очков.

В следующем туре “Шахтер” сыграет против “Руху”, а “Динамо” – против “Десны”. Поединки пройдут 21 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.10 / В РФ виртуальные eSIM начали продавать на федеральном уровне

10.07 / На украинском предприятии по производству крабовых палочек выявили коронавирус

18.01 / Испытания новой ракеты-носителя NASA закончились преждевременно

02.02 / Стало известно о возможной причине замены судьи по делу Навального

11.11 / Демократы продемонстрировали намерение вернуться к расследованиям против Трампа

12.08 / Фаучи усомнился в эффективности российской вакцины

20.09 / Лукашенко крайне слаб, он – бывший президент и не может ничего решать – МИД Литвы

21.07 / Ворвавшийся в прямой эфир политика рыжий кот прославился в Сети

23.01 / Тихановская рассказала, собирается ли возвращаться в Беларусь

22.01 / Россию предупредили об угрозе кибератак из США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска