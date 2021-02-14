Мнение: Импичмент Джорджу Вашингтону

14.02.2021, 20:24, Разное

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Попытка импичмента бывшему президенту, который уже не является президентом, в Сенате США вчера предсказуемо не прошла. Однако я бы на месте американских демократов не унывал; в конце концов, не получилось в этот раз – получится в другой. Зато ведь возможности какие открываются! Практически безграничные!

Если внезапно выяснилось, что, можно, оказывается, подвергать импичменту уже отошедших от дел президентов – то почему, собственно, замыкаться на одном Трампе? Наоборот – надо идти дальше, вглубь веков! Например, американские левые (ныне захватившие власть в стране), давно высказывают претензии по адресу третьего президента США Джефферсона, требуя убрать его изображение с 2-долларовой купюры: охальник Джефферсон, как сейчас уже доказано анализом ДНК его потомков, незаконно сожительствовал с собственной рабыней-мулаткой, причем с ее 14- или 16-летнего возраста, и прижил от нее 8 (!) детей!

Каково? В свое время Клинтона чуть-чуть не импичнули за гораздо меньшее (он все-таки пытался заняться оральным сексом не с рабыней, а с практиканткой Белого дома, да и про 8 детей от Левински там даже речь не шла). Понятно, почему активисты борьбы с расизмом бесятся, а купюру в 2 доллара брезгливо отказываются брать в руки или даже сразу рвут на куски (видимо, поэтому их так мало в обороте). Но тут-то ведь открывается и вовсе замечательная возможность: а почему бы проклятого Джефферсона не подвергнуть импичменту по полной программе?! Давно пора! Долой Джефферсона!

Ну и далее, как говорится, по всем пунктам. Например, Эндрю Джексон, 7-й президент США, которого, в отличие от Джефферсона, уже решено убрать с денег – с купюры в 20 долларов, заменив на портрет чернокожей аболиционистки. Джексона тоже сам бог велел подвергнуть посмертному импичменту – как расиста (он же не высказывался за освобождение негров, а наоборот, как первый президент-“демократ” всячески поддерживал рабство, ведь Демократическая партия США изначально – партия рабовладельцев, а Джексон – один из основателей этой партии).

Дальше уже дойдет черед и до первого президента Джорджа Вашингтона, на которого давно точит зубы движение BLM – за то, что он был известный рабовладелец и нисколько этого не стеснялся. Если бы выяснилось, что Дональд Трамп держит на своем ранчо рабов, заставляет их работать, а за отказ подвергает телесным наказаниям – разве ему не объявили бы импичмент немедленно?! А Вашингтон ведь занимался именно этим – почему же ему должно быть послабление?

Тут надо отметить, что в США это вообще распространенная практика – пытаться исправлять историю задним числом. Например, лишать людей премий и заслуженных наград, если потом, пусть хоть 50 лет спустя, оказывается, что они какие-то “не такие”. Известна история с нобелевским лауреатом Уотсоном, одним из первооткрывателей спирали ДНК (то есть отчасти благодаря ему удалось доказать неблаговидное поведение Джефферсона в отношении его рабыни Салли). Уотсон в “нулевые” прославился сомнительными высказываниями по адресу негров – например, уверяя, что их айкью в среднем ниже, чем у представителей белой расы. Поднялся жуткий скандал, Уотсона уволили из профессоров… и подняли целую кампанию за то, чтобы лишить его Нобелевской премии!

Или совсем недавние события в Бирме, где страну возглавляет Аун Сан Су Чжи — лауреат Нобелевской премии мира 1991 года. В стране идет перманентная гражданская война, густо приправленная религиозной нетерпимостью – и вот, когда случилась очередная резня, в которой правительственные войска обрушились на народность рохинджа – тут же везде, прежде всего в США, начались кампании… за лишение Аун Нобелевской премии мира. “Бог дал – бог взял”.

Словом, в США идея “исправления истории задним числом” давно завладела массами. Думаю, серия импичментов мертвым президентам – лишь вопрос времени.