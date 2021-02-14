 

В День всех влюбленных в соцсетях запустили акцию #ялюблючиститьснег

14.02.2021, 20:16, Новости дня
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Проект «Народный фермер» в честь Дня святого Валентина запустил в социальных сетях акцию #ялюблючиститьснег, в рамках которой всем желающим предлагается помочь коммунальным службам расчистить от снега дороги в своих населенных пунктах.

«Вот в чем еще польза от фермеров – мы не только свое хозяйство откопали, но и две соседние деревни. Мы помогаем тракторами нашим коммунальщикам справиться с сильнейшим снегопадом – прочистили дорогу к двум соседним деревням! Вчера был, конечно, трудный день, но в итоге более-менее справились. И бабушкам хорошо, и у нас молоковозы с машинками с сыром и йогуртом выехали. Хотя все разобрать еще пара дней понадобится», – сообщил в своем Facebook координатор проекта «Народный фермер» Олег Сирота.

К акции присоединился вице-президент Национальной ассоциации цифровой экономики, адвокат Евгений Корчаго: он расчистил от снега дорогу в своем дачном поселке. «Я сегодня вечером фонариком в поисках близких по духу людей светить не собираюсь. Добро делать не запрещено, для этого акции и согласования ни с кем не нужны. Никакого ОМОНа, никакого страха», – написал Корчаго в Facebook.

Также в акции принял участие руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, вышедший на расчистку дорог в своей деревне.

 

Напомним, ОНФ в преддверии Дня святого Валентина запустил акцию и конкурс #ЯЛюблю. Участникам предлагается разместить на страницах социальных сетей слова любви – к родным, детям, родителям или друзьям.



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