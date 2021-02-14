 

В ЛНР отреагировали на гибель подорвавшихся на мине украинских силовиков

14.02.2021, 20:16, Новости дня
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Украинские военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север», погибшие в воскресенье в Донбассе в результате взрыва, подорвались на минах, установленных ранее их сослуживцами у линии соприкосновения, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны. Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады», – передает слова Осадчего РИА «Новости».

Как рассказал представитель военного ведомства ЛНР, один украинский силовик погиб на месте, остальные двое скончались от ранений, ожидая прибытия медицинской помощи.

Ранее пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» сообщила от гибели трех своих военнослужащих, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области.

В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе.



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