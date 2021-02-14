Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»

14.02.2021, 20:16, Новости дня

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Первая партия российской вакцины от коронавируса прибудет в Мексику, вероятнее всего, в конце следующей недели, сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели», – передает слова президента Мексики РИА «Новости».

В начале февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.

Таким образом Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.