В Брянске полицейские перепутали протестующих со светлячками

14.02.2021, 20:11, Разное

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Житель многоквартирного дома в Брянске Иван Коленкин стал очевидцем необычного события. Полицейские накинулись на светлячков, но упали в сугроб. Позже сотрудники вернулись и выловили их сачком.

«Время было около 8 часов вечера. Я курил на балконе, смотрел на летающих во дворе светлячков. Они часто здесь появляются. Затем я увидел проезжающий «бобик», который остановился за домом. Из него вышло трое полицейских. Они достали дубинки и тайно поглядывали из-за угла в сторону детской площадки. Как вдруг резко побежали на светящиеся объекты. Сотрудники пытались схватить кого-то, однако там никого не оказалось. Все на скорости повалились в снег. Встали, отряхнулись и ушли в машину. Где-то через час вернулись с сачком и выловили всех светлячков», — рассказал Иван.

Против светлячков возбудят дело по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

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