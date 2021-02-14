 

В Брянске полицейские перепутали протестующих со светлячками

14.02.2021, 20:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Житель многоквартирного дома в Брянске Иван Коленкин стал очевидцем необычного события. Полицейские накинулись на светлячков, но упали в сугроб. Позже сотрудники вернулись и выловили их сачком.

«Время было около 8 часов вечера. Я курил на балконе, смотрел на летающих во дворе светлячков. Они часто здесь появляются. Затем я увидел проезжающий «бобик», который остановился за домом. Из него вышло трое полицейских. Они достали дубинки и тайно поглядывали из-за угла в сторону детской площадки. Как вдруг резко побежали на светящиеся объекты. Сотрудники пытались схватить кого-то, однако там никого не оказалось. Все на скорости повалились в снег. Встали, отряхнулись и ушли в машину. Где-то через час вернулись с сачком и выловили всех светлячков», — рассказал Иван.

Против светлячков возбудят дело по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Опасный и живучий: SARS-Cov-2 сохраняет активность на человеческой коже более 9 часов

20.01 / Мнение: На расстоянии одного клика: Кому тут нужны были пруфы?

11.01 / Ученые обнаружили лечебные свойства у золота

20.12 / Мнение: Блуждающие пули

10.02 / Папа Франциск начал процесс импичмента Бенедикта XVI

16.10 / Таинственное проклятие островов Лос-Рокес – там падают самолеты

27.11 / Обманувшая о наличии звания заслуженной артистки РФ Дрожжина не работает в Университете МВД

12.11 / Сергей Светлаков попал в больницу из-за коронавируса

20.10 / Ярославским экс-сотрудникам ФСИН запросили от 4 до 7 лет лишения свободы за пытки заключенных

02.11 / Мнение: Выборы президента Молдавии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска