Мнение: Наследование пенсий, причины сверхсмертности-2020 и блокировка iHerb

14.02.2021, 19:44, Разное

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1. Социалисты из «Справедливой России» снова предлагают сделать пенсии наследуемыми. Мол, если человек «всю жизнь трудился, платил страховые взносы», но рано умер и не успел получить пенсию в достаточном объёме, потратив свой вклад в пенсионную систему, то пусть остаток получают наследники:

https://lenta.ru/news/2021/02/11/eto_nuzhno_zhivim/

Само собой, это приведёт к значительному росту нагрузки на Пенсионный фонд: возникнут миллионы новых получателей пенсий за рано умерших родственников.

Такой подход, на первый взгляд, кажется справедливым. Но вот вопрос, а что тогда делать с растущим числом пенсионеров-долгожителей, которые, наоборот, успели с излишком получить обратно сделанный ими вклад? Лишать их пенсий?

Требующие «справедливых пенсий» популисты игнорируют тот факт, что государственные пенсии — это вообще не про справедливость. Справедливость — это когда человек всю жизнь работал, откладывал 20% от заработанного, и живёт теперь на сбережения. «Как потопал, так и полопал». Государственные пенсии — нечто совершенно иное. Это когда общество обеспечивает каждому человеку, даже не способному уже по возрасту или по состоянию работать, минимальный уровень жизни. Обеспечивает всем — включая тех, кто:

— потерял свои сбережения, вложив их в советские рубли или МММ;

— не работал ни одного дня в своей жизни;

— работал «по чёрному», не платя ни копейки налогов.

Ещё раз: в сказках справедливороссов пенсионер 40 лет работает, всё это время его денежки где-то на государственных счетах копятся, потом эти денежки ему постепенно государство возвращает. На практике это совершенно не так: к 2000 году государство подошло с околонулевыми остатками на счетах, а дальше почти все налоги работающих тратились на выплату пенсий текущим пенсионерам. Исполнилось Ивану Никифоровичу 65 лет вот сейчас. Спрашивает он: где мои пенсионные накопления? А их и нет. Ни в советское время, ни в ельцинскую эпоху никаких накоплений государство не делало. После 2000 года все налоги Ивана Никифоровича (предположим, что он их платил) шли на пенсию Никифору Силантьевичу, которому в 2000 году как раз исполнилось 60 лет.

Публику сбивает с толку тот факт, что пенсии бывают разного размера: кому-то больше, кому-то меньше. Некоторым кажется, будто это зависит от того, что они накопили. Так вот, суровая правда жизни: на государственных счетах накоплений почти ни у кого нет. Все пенсии платятся наполовину за счёт налогов тех, кто сейчас работает, и наполовину за счёт нефтяных доходов, так как налогов с нынешних работающих не хватает.

Логика у государства такая. Обеспечить хоть какой-то пенсией надо всех, включая идейных безработных или идейных неплательщиков налогов, а если вы хотите себе пенсию побольше, позаботьтесь об этом сами.

Обратите внимание, я не говорю сейчас, что нынешняя пенсионная система хороша или плоха. Я всего лишь указываю на лукавство справедливороссов. Они, как это и свойственно популистам, пытаются делить шкуру несуществующего медведя — предлагают повысить расходы государства, но не указывают при этом, откуда государство возьмёт недостающие деньги.

2. В комментариях спорят о том, почему смертность в России в 2020 году оказалась настолько большой (на 325 тысяч человек или на 15% больше, чем в 2019 году). Основная часть этого всплеска пришлась на ноябрь и декабрь – период второй волны коронавируса. Это резко отличается от ситуации с низкой по мировым меркам смертностью, которая была у нас во время первой волны эпидемии весной.

Вот что пишет по этому поводу коллега genby:

https://genby.livejournal.com/902527.html

Эти 2 месяца испортили всю благостную картину 2020 года. В поиске компромисса между карантинами и экономикой, в последний квартал была выбрана экономика. Открыли все заведения начали отменять маски. В результате получили всплеск смертей на 4 месяца.

Тонкая грань балансировки между экономикой и сдерживанием эпидемии была нарушена.

За любое решение правительство можно критиковать, мало смертей – убили экономику, людям нечего кушать. Берегут экономику – умирают люди. На самом деле, единственное в чем можно обвинить правительство, это в непоследовательности выбора.

Россияне по большей части игнорируют маски: если и носят их, то с носом наружу. Между тем, вакцинация – это длительный процесс, и она коснется не всех граждан, а только тех, кто на неё согласится добровольно, либо тех, кого обязывает профессия. Не следует рассчитывать, что коронавирус бесследно исчезнет уже в ближайшие месяцы.

Впрочем, как справедливо указывают комментаторы, не стоит все триста с плюсом тысяч умерших списывать только на один ковид (включая осложнения из-за него или недостаточное оказание медпомощи по другим болезням из-за возросшей нагрузки на систему).

Действительно, до коронавируса рост смертности в 2020 году ожидался только при негативном сценарии и весьма небольшой. Однако год выдался в целом сложным, и похоже, этот негативный сценарий всё-таки наступил.

Также, о чём мало говорят, помимо коронавируса сыграл свою роль фактор сравнительно холодной зимы на контрасте с предыдущей рекордно-тёплой зимой 2019-2020 годов. В период холодов смертность резко повышается, и для России это имеет большое значение. Очевидно, многие смерти были перенесены с тёплой прошлой зимы на нынешнюю холодную, причём этот эффект был усилен коронавирусом.

3. В России год назад заблокировали мобильное приложение американского интернет-магазина iHerb по причине небезопасности продукции. Согласно сообщениям СМИ, в Айхёрбе можно было купить субстанции разной степени полезности, такие как БАДы, витамины и гомеопатию.

Недавно Верховный Суд РФ признал законность блокировки:

https://ria.ru/20210202/iherb-1595699855.html

Сторонники американской компании жалуются, что это подавление свободной конкуренции – мол, те же самые БАДы и гомеопатические средства продаются в обычных аптеках. А добрые американцы просто предлагали их купить в интернете, да ещё и дешевле. Теперь же любителей ЗОЖ лишили такой возможности.