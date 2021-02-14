 

В Казани задержали девять участников согласованного митинга

14.02.2021, 19:42, Разное
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В Казани задержали девять человек после согласованного с властями митинга против политических репрессий, сообщает «ОВД-Инфо». 

Как передает «ОВД-Инфо», задержанных доставили в отдел полиции №12. Отмечается, что их задержали на большом расстоянии от места проведения митинга. При этом телеграм-канал «Социалистическая Альтернатива пишет, что задержанным сказали, что их везут в ОП №12, а привезли в ОП №16.

Фото: Андрей Ермолаев / для «Новой»

«Задержанные сообщают, что им угрожают применением спецсредств — наручников, у активистов собираются отбирать телефоны», — передают правозащитники.

Сообщается также, что одного из задержанных заставляют оставить отпечатки ботинок.

«Они (полиция — ред.) убеждают нас в том, что нам мероприятие не согласовали. Мы говорим: митинг согласовал "Левый фронт" и "Яблоко", а мы пришли как участники со своими плакатами», — передает «Социалистическая Альтернатива» слова задержанных после акции.

Ранее власти в Казани согласовали митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму», организованный представителями «Яблока», «Левого фронта» и ПАРНАС.

На площади Тысячелетия у центрального стадиона, где мэрия Казани согласовала проведение акции, по оценкам «Коммерсанта», собрались более тысячи человек. При этом власти согласовали митинг только на 200 человек, поэтому остальным пришлось стоять за ограждениями.

Как и во многих других городах России, в Казани проходили несогласованные протестные акции 23 и 31 января в поддержку политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», на них в городе задержали 171 и 113 человек соответственно. 

31 января местные издания публиковали кадры того, как силовики укладывали задержанных вдоль стены у оврага вниз лицом. Студентки сообщали, что в отделе полиции их заставляли раздеваться до нижнего белья.

Источник: Новая газета



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