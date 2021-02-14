Ученые считают аномальные морозы признаком глобального потепления

14.02.2021, 19:38, Разное

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Учёные из Потсдамского института изучения климатических изменений считают аномальные морозы признаком глобального потепления. Они также предупредили о растущем уровне мирового океана и снижении ледникового покрова планеты.

Причиной резкого похолодания, повлёкшего за собой сильные морозы на территории РФ и снег в Алжире, эксперты называют потепление. Оно уменьшило площадь ледового покрова, и он перестал так эффективно отражать солнечный свет. В результате циклоны по всей планете ослабли, а именно эти воздушные массы не давали холоду опуститься из верхних слоёв атмосферы. В итоге территории с мягкой зимой получили аномальные заморозки. При этом лёд в Арктике и Антарктике продолжает стремительно таять. Весной 2020 года температура превышала норму на 8-10 градусов. Таким образом лёд начинает таять гораздо раньше запланированного срока и за период зимы не успевает восстановить потери.

Столь радикальные климатические изменения в итоге приведут к изменению течений, в частности Гольфстрима. В Европе из-за этого заметно похолодает. Все прибрежные регионы также под угрозой и РФ не исключение. Повышение уровня мирового океана всего на 1 метр повлечёт за собой массовые подтопления береговых линий. По прогнозам экспертов, одним метром всё не ограничится и, если уровень поднимется до 66 метров, то 40% населения Земли окажется под водой. В свою очередь, эти изменения будут постепенными и, как уверяют учёные, человечество успеет к ним адаптироваться.

Источник: profile.ru