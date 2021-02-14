Раскрыта еще одна тайна Стоунхенджа

14.02.2021, 19:36, Новости дня

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Легенда гласит о том, что некий волшебник Мерлин в древности перевез камни из Ирландии в Англию, чтобы соорудить там знаменитый Стоунхендж. Как же все происходило на самом деле?

Ученые давно пытаются выяснить, откуда на равнине взялись огромные валуны и как люди в древности могли перемещать такие тяжести на огромные расстояния. Четкого ответа на этот вопрос пока нет. Зато ученые сделали другое открытие.

Как оказалось, Стоунхендж уже менял свою «прописку». То есть, этот же комплекс изначально соорудили в Уэльсе, и только затем по непонятным пока причинам перенесли в Англию. Место, где располагался комплекс, обнаружено. Ученые утверждают, что перенос камней состоялся примерно 5,4 тысячи лет назад.