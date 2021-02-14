В Аргентине представили робота-сомелье

14.02.2021, 19:36, Новости дня

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Пробовать вина и определять их качество может теперь специальный робот, созданный аргентинскими учеными. Это настоящий сомелье, отмечают разработчики.

Робот анализирует химический состав вина и легко определяет его марку. Также он может сообщить, в каком именно регионе был выращен урожай винограда, когда собран и т. д.

Если нужна подробная информация, то робот предоставит ее с точностью до 53%, сообщают авторы изобретения. Это не очень много, хотя в следующих поколениях устройств данный показатель обещают повысить. Впрочем, даже самые лучшие сомелье иногда ошибаются. Чего же хотеть от робота, тем более, что пока представлен только первый образец такой машины?

При случае аргентинские ученые напомнили, что мужчинам рекомендуется пить не более 250 мл хорошего вина в день, а женщинам – не более 150 мл.