 

В Кременчуге объявили двухдневный траур по погибшим на Донбассе военным

14.02.2021, 19:32, Новости дня
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В Кременчуге Полтавской области объявлены траурными 15-е и 16 февраля из-за гибели украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом 14 февраля в Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

“Сегодня имеем печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Мужественные воины, участники боевых действий, защитники Украины. Они могли бы еще очень много сделать для нашей страны, но отдали самое дорогое – жизнь – за ее независимость… Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура”, – написал он.

https://www.facebook.com/vitalii.maletskyi.official/posts/261705048800506

В районе населенного пункта Новолуганское в результате взрыва неустановленного устройства погибли трое украинских военнослужащих. По данным Офиса президента Украины, это капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибли несколько украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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