В Беларуси милиция задержала лыжников, обвинив в проведении несанкционированной акции

14.02.2021, 19:32, Новости дня

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В деревне Лешно Молодечненского района Минской области возле электрической подстанции за несанкционированный митинг задержали 19 человек. Об этом 14 февраля сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

“Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием БЧБ-символики [бело-красно-белой символики, которую используют представители оппозиции]. Активные участники мероприятия, 11 женщин и восемь мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел”, – говорится в сообщении.

По ее словам, во время личного досмотра у задержанных “псевдоспортсменов” нашли флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики.

Сообщение о том, что возле подстанции в деревне Лешно собрались люди, в Молодечненский районный отдел внутренних дел поступило из филиала республиканского унитарного предприятия “Минскэнерго”. Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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