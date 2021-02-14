“Голос” призывал отказаться от “мертвых” Минских договоренностей

14.02.2021, 19:32, Новости дня

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В парламентской партии “Голос” 14 февраля на странице в Facebook призвали отказаться от Минских договоренностей в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и гибелью трех украинских военных.

“Всего – 11 боевых потерь на Востоке с начала года. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. И еще раз настаиваем: Украина должна отказаться от мертвых Минских договоренностей и попытках их оживить. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать”, – говорится в сообщении.

В “Голосе” заявили, что с Россией “договариваться невозможно”, с ней надо говорить “только языком политического давления и военной мощи”.

По их мнению, Украина “должна нарастить военную мощь, заручиться поддержкой Запада и добиваться усиления санкционного давления на РФ”.

https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/695695751098598

Сегодня в районе населенного пункта Новолуганское в результате взрыва неустановленного устройства погибли трое украинских военнослужащих. По данным Офиса президента Украины, это капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). В Кременчуге Полтавской области объявлены траурными 15-е и 16 февраля.

Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе проходят сложно, но “прогресс есть”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибли несколько украинских военнослужащих.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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