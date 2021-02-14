Суд над Навальным, обновлённый Явлинский, адские фонарики и запрет клитора в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

14.02.2021, 19:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Тучи сгущаются. Враги налетели на Русь аки коршуны и хотят воспользоваться нашими временными слабостями: коррупцией, ослабленной экономикой и неидеальным исполнением наших же законов. Если мы хотим сохранить страну, у нас есть только один шанс – закрыть на недостатки глаза и сплотиться перед внешней угрозой.

Впрочем, хватит лирических отступлений, давайте говорить о наиболее актуальных событиях уходящей недели.

Пока американский президент Байден обещает сделать геями половину американцев, мы ответим на это патриотическим мультсериалом «Свинка Скреппа».

Явлинский

Настоящим героем/антигероем недели стал лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Радует, что после долгих скитаний по лабиринтам либеральных идей политик всё же решил занять ответственную патриотическую позицию. Явлинский успел сообщить сразу несколько радостных новостей. Во-первых, филиал «Яблока» появился в Севастополе, где у политика много поклонников. Ещё радостнее от слияния его партии с «Единой Россией». Больше всего самостоятельные решения политика не понравились Госдепу, который надавал на Apple и компания заблокировала iPhone Явлинского.

Навальный

Краски над оппозиционером сгущаются. На этой неделе против него завели дело за попытку использовать технику из запрещённого в России мультсериала «Наруто» в зале суда, а Следственный комитет изучает сведения о причастности Навального к аварии на Чернобыльской АЭС.

Постоянно гадят в адрес страны и сторонники Навального. Под предлогом флешмоба в поддержку Путина студентов заманили на просмотр фильмов о коррупции. А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов чётко заявил, что таких как Навальный, в СССР бы посадили за спекуляцию.

Всё же за страну можно быть спокойным, ведь людям настолько не нравится Навальный, что носители этой фамилии массово её меняют на другие.

Фонарики

Зажжение фонарика – это государственное преступление, сообщают власти и различные эксперты. Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Александра Блока за упоминание фонаря в стихотворении “Ночь, улица, фонарь, аптека…” МВД предупредило, что с фонариком ночью обычно ходят наркоманы. О негативных последствиях для работы МКС предупредил и космонавт Сергей Кудь-Сверчков. ВВС Германии отработали бомбардировки городских объектов, ориентируясь на световые сигналы фонариков и смартфонов.

Поэтому ликвидируйте фонарики любыми путями. А чтобы вы не затягивали, вам помогут депутаты, принявшие закон, запрещающий ношение карманных фонариков.

Культурная страница

О новостях культуры тоже необходимо написать пару предложений. Довольно символично Путин вручил госнаграду создателю сериала «Улицы разбитых фонарей», а недовольным деятелям культуры Кремль вручил билет на пароход до Стокгольма.

Билет явно не пригодится Семёну Слепакову. Его стихотворение с критикой протестов включат в школьную программу по русской литературе.

Борьба с бедностью

Возможно, она незаметна для вас, но она идёт полным ходом. Учителя из Ставрополя уволили за несоответствие зарплаты майским указам Президента. Алтайский край поднимет среднюю зарплату в регионе путём увеличения числа членов краевого правительства.

В России

В России введут уголовную ответственность за пропаганду вегетарианства. Глава Совета по правам человека предложил «из-за переполненных спецприёмников» заменить административный арест лишением свободы. Сергей Собянин пообещал очистить Москву от коренных москвичей к 2030 году. В Генштабе начались учения по эвакуации детей чиновников в случае разрыва отношений с Евросоюзом.

Запрет клитора

Роскомнадзор для повышения культуры граждан запретил упоминание клитора на территории Российской Федерации. Запомните и не нарушайте закон.

Как видите, по итогам недели нам есть что обсудить. Скоро наступит весна, мир оживёт и событий станет ещё больше. Тогда мы встретимся снова.

—