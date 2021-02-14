 

Мнение: Любовь – забава

14.02.2021, 19:30, Разное
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Ну какая же прелесть! И эта “Авария”, и великолепный Меньшиков. Каюсь, пропустил этот шедевр в новогодние праздники (хотя являюсь давним тайным, но верным поклонником тех и других). Но сейчас, говорят, снова новогодний праздник – уже по китайскому (японскому?) календарю, то есть вроде бы именно сегодня (или вчера) наконец-то сменяется предыдущий Год крысы на Год Быка (козы?). То есть в очередной раз – с Новым Годом, дорогие друзья! Ура!!

Эх!

Источник: Размышления вольного социолога



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