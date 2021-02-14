Мнение: Путин проговорился?

14.02.2021, 19:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент России во время скайп-встречи с главными редакторами прокомментировал протестные акции в поддержку Алексея Навального.

И вот что Путин произнес.

«Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти. <…> И все это просто самым активным образом используется».

«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость, у людей возникает накопленное раздражение, недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровню доходов».

Я правильно понял Путина, что в стране во власти находятся люди, которые пришли во власть исключительно ради того, чтобы «заработать побольше денег»? Что главный мотив работы губернаторов, мэров и прочих чиновников – набить карманы?

Второе откровение Путина – куда более серьезное. Есть и видеоверсия.

Выходит, что Навального использовали негодяи, которые решили воспользоваться усталостью людей? Именно эти негодяи развернули самолет, летевший из Берлина в Москву, и посадили борт вместо Внуково в Шереметьево?

Именно эти негодяи арестовали Навального и отправили в спецблок «Матросской тишины»? Именно эти негодяи снова выташили на публику «грязное белье» «Дела Ив Роше» и устроили позорное судилище? Именно эти негодяи утроили клоунаду с мифической клеветой?

Потому что если бы не было всего этого, возвращение Навального в Россию многие и не заметили бы. Даже фильм Навального «Дворец для Путина» не стал бы катализатором протестных настроений. Из-за фильма на протесты вышли бы единицы….

Но, похоже, что кто-то и возможно в самом ближайшем окружении Путина решил обострить ситуацию.

Что произошло дальше хорошо известно… И когда Путин говорит, что «Навального используют», он, видимо, уже знает поименно, кто спланировал операцию «Возвращение Навального»? Знает, что это люди, которым он доверял и верил? Но вон как оно обернулось…

Фотография отсюда