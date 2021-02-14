Мнение: 7 картин о любви. Созданные российскими художниками после 1970-х годов

14.02.2021, 19:18, Разное

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Каково время, такова и любовь, не правда ли?

Ко дню св. Валентина мы на работе собрали, как ее (а также страсть и секс) изображают на своих полотнах те, кто сегодня стал классиком российского искусства (от Комара & Меламида до Виноградова & Дубосарского).

Дывитесь

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8815/

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Свои в комменты можно тащить, главное условие, чтобы это было "неофициальное искусство".

(А вот у "Митьков" своих любимых я ничего хорошего по теме не нашла. У них такой крепкий броманс везде).