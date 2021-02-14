Позапрошлый Валентин и русская женщина – Личное мнение

14.02.2021, 19:16, Разное

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Позапрошлое 14-ое февраля я встретила в ресторане. Случайно с подругой забежали поесть.

Сидим, болтаем, никого не трогаем. Входит русская женщина. Красивая, высокая, худая, в вечернем платье.



Фото: Соцсети

К ней подбегает половой-прощелыга:

– Вы, что, одна будете? А чего так? И никого не ждёте? Тогда мы можем посадить вас к барной стойке. Потому что столы у нас — только для пар. По случаю дня всех влюбленных.

Нормально, не?

Одиночка в России не может поужинать, как человек — за столом, а должна, как падшая женщина, сидеть на жёрдочке в баре.

Через полчаса примерно входит некрасивая и даже какая-то мужеподобная англичанка. По-русски не говорит, смотрит на полового, показывает стол, куда хочет сесть.

Прощелыга, ни бельмеса не понимая, рад угодить англоязычной женщине, исполнить любой каприз.

Его даже перестал волновать святой Валентин, который приносит ресторану выручку, когда женщина заслуживает столик лишь рядом с мужчиной.

Почему так?

Потому что трепет перед иностранцами у наших товарищей в крови. Ни один официант не ущемит права иностранки. По-особому отнесётся. Не как к нашей. Потому что наша — потерпит. И вообще нечего одной по ресторанам шляться!

В этом наблюдении — вся наша патриархальная дремучесть. Справедливо ли такое отношение к женщине? Конечно, нет. Можем ли мы изменить его? Наверное, когда-нибудь и получится.

Но что делать в моменте, чтобы тебя считали человеком, а не сажали в бар, не унижали в семье, в отношениях, не притесняли на работе, потому что «ну, ты же баба» — и как бы даже не человек без мужчины рядом?

Есть два пути.

Первый — стать известной на всю страну, чтобы лицо твоё узнавали. И тогда тебе перестанут хамить, а ты сможешь везде и всегда устанавливать свои правила. И второй путь — вести себя как англичанка.

Только сымитировать такое поведение не получится. Русских баб унижали годами. И весь русский язык — про такое вот неравноправие. Одинокий мужик — ловелас! Одинокая женщина — старая дева, разведёнка с прицепом.

Значит, нужно менять что-то в себе. И учиться у англичанок.

Одинокая женщина в английском языке — это свободная женщина. Свободная ест — где хочет. Путешествует — куда хочет. Общается — с кем хочет и ведёт себя так, как хочет.

И по ней это видно.

Хотите быть свободными? Учите английский и всасывайте европейский менталитет — там уже давно другие нравы, и у женщин такие же, как у мужчин, и права, и зарплаты. Зная английский, вы погрузитесь и в их культуру, где нет места унижениям женщины. Поменяетесь сами, поменяете свою карьеру и работу, отречётесь внутри от совдеповского наследия и для вас станет чужд патриархальный менталитет.

Да для вас весь мир будет без границ — и в плане новых друзей, и в плане выбора мужчин!

И такого человека не посмеет унизить ни один мужчина. Спинным мозгом он почувствует, что с вами так поступать нельзя.

Если вам вдруг кажется, что выучить язык сложно, долго, и вы не справитесь, то начните с того, чтобы просто поменять свой настрой — не боги горшки обжигают.

Главное, выбрать правильную стратегию обучения — например, в крупнейшей в Европе онлайн-школе Skуeng, где её разрабатывали высококлассные лингвисты. Они заморочились вовлечением человека в учебный процесс и сделали обучение ёмким и содержательным.

Вы расскажете личному преподавателю, зачем вам английский, и он подберёт индивидуальную программу под вас.

Нет времени? Это не довод! Особенно сейчас, когда мир по-прежнему парализован, а границы закрыты. Закрыты они только для туристов, а для тех, например, кто поступает в зарубежные вузы или устраивается в зарубежную компанию, самолёты летают. Но зато сегодня вы можете удобно устроиться в своей кроватке под пледиком и получить прекрасно выстроенное дистанционное обучение.

После 30 лет уже не те мозги и не та память? Это глупости. Вы со свежими (детскими) мозгами в школе так и не выучили язык — дело не в вашем возрасте, а в методиках. С современными техниками эйдетики, которые тоже разрабатывали ведущие нейролингвисты, учить язык на порядки быстрее и проще.

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