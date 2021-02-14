Мнение: Как светить фонариком правильно

14.02.2021, 19:06, Разное

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Главный атрибут Дня Святого Валентина-2021 внезапно оказался ни букетом цветов, ни заболеваний, ни коробкой конфет, ни даже ангельским крылом Амура или его стрелой с луком, а обычным фонариком, которым можно подсветить всё.

В 1906 году предприимчивый изобретатель-электротехник Пауль Шмидт начинает в Европе выпуск переносных фонариков под фирмой DAIMON. Их работа обеспечивалась сухой батарейкой, создателем которой в 1896 году Пауль и был.

С того момента фонариков появилось великое множество и под разные задачи: туристический, тактический, железнодорожный, шахтёрный, аварийный, подводный, с электрошокером и просто как дубинка, но все они продолжают выполнять свою непосредственную функцию – освещает темные закоулки окружающего пространства.

Однако думал ли когда-нибудь подданный Германской Империи герр Шмидт, что 14 февраля 2021 года, в День Всех Влюбленных в России, фонарик будет использоваться не для поисков своих заказов из магазинов, торгующих афродизиаками методом курьерской доставки под деревья, а для поддержки жены Алексея «Многострадального» – Юлии.

Сегодня, в 20:00, все сочувствующие нелёгкой судьбе Юлии Борисовны, которая неотрывно следует за мужем, поддерживает его, не отпускает в тюрьму, выйдут к себе во дворы и зажгут то самое изобретение Пауля Шмидта, уже перекочевавшее в смартфоны. Тем самым, по задумке организатора в лице Леонида Волкова, все россияне смогут поддержать Юлю в столь нелёгкий для неё период.

На Дальнем Востоке акция уже, кстати, началась.

Как жаль, что Леонид Волков, сам потихоньку превращающегося в «герра» из-за длительного пребывания в Германии, не захотел углубиться в историю и рассказать простым россиянам о зарождении такого процесса, как «поддержка фонариком».

Традиция эта зародилась ещё десятилетие назад, когда фонариками и другими огоньками решили привлекать внимание всего мира к… революциям. Вот, например, Майдан в декабре 2013.

Кстати, Маккейн там тоже был. Вот он наблюдает из гостиницы и фотографирует на память.

А вот это площадь Тахрир в Каире в 2011 году, когда происходили события «арабской весны» со свержением Каддафи в соседней Ливии. Ещё «фонарные» акции были в Гонконге и Каракасе.

События посовременнее уже из наших дней – это протесты BLM.

У нас же, в Россиюшке, цель иная. Сегодня мы выйдем поддержать жену оппозиционера-националиста, главного лица протестов на Болотной, говорящую голову, передёргивающую интервьюеров, и просто классного парня(нет) Лёши Навального.

Ну, не праздник ли?

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