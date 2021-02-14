Мнение: Письмо: “С каждым новым циклом все грустнее”
14.02.2021, 19:02,
Разное
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Это письмо про плохое мы.
Женщина пишет “мы с бывшим мужем уже который год ходим по кругу”, но ходит по кругу она одна, муж то и дело соскакивает, она его обратно затаскивает.
Причем принцип, которым она руководствуется, это “бьет, значит любит”. Каждый раз, когда он устраивает ей скандал из-за ревности, бьет ее или ее вещи, автор убеждается в том, что любовь его очень сильна.
Ваша задача – увидеть в письме, почему так живуч этот принцип у многих, несмотря на абсурдность.
Порывы к сексу его при встречах тоже так же расценивает. Как большую к ней любовь.
Из-за этого она все время его тянет в отношения, а он то согласен, но на определенных, довольно жестких условиях, то не согласен и обвиняет ее в невыполнении условий. А она действительно его жесткие условия не выполняет или выполняет только частично, потому что считает, что они на равных и он сам должен больше вкладываться.
Причина такой путаницы в том, что ей не хочется признавать свой запрос на отношения и то, что этот запрос почти исключительно только ее. Не “мы” у них равное, как ей кажется, а ее запрос.
Вот это вторая ваша задача при разборе. Увидеть насколько автор не рефлексирует свой запрос и при этом постоянно его транслирует.
gil_23
Здравствуйте, Эволюция!
Помогите пожалуйста, мы с бывшим мужем уже который год ходим по кругу, верней по спирали и она всё туже закручивается, и с каждым новым циклом всё грустнее. Хочется выйти из этого уже. Он КСЖ, я беладонна, у обоих локус внешний и это дурдом.
Анамнез: с мужем начала жить в 17, в 19 родила первую дочь. Когда познакомились был женат, развёлся когда уже дочь родилась. Мы были женаты 5 лет. Вторая дочь родилась уже после развода. Мы сходимся и расходимся уже 25 лет.
Были измены с его стороны (много), потом и с моей, не много, но ему больнее от них. Но как измены, мы уже не были женаты. Но я видимо должна быть ему всегда верна, вместе мы, не вместе, живём, не живём. Как-то так, в его понимании. Для меня, если живём вместе, мы пара и тогда это измена, а так я за ним не слежу, конечно.
Из последнего: сошлись в пандемию. Оба не извинялись, и не признавались в любви. У меня работы не было, а ему тоже так удобнее было жить. Денег крайне мало было. По началу старались оба не давить друг на друга. Ценить вложения. Мне важно чтобы он зарабатывал, ему, чтобы я дома идеально все мыла, убирала, готовила и не шаталась нигде. Ругались, наверное, и из-за младшей дочери только, он орал, я как курица кудахтала. Работы не было, жили на выплаты, долги копились. А их и до этого было не мало.
Пандемия кончилась. Я пошла работать, он нет. Я уставала. Он только возил ребёнка в школу, всё остальное время лежал на диване и воспитывал меня и её. А мне не хотелось работать тяжело физически и дома не иметь возможности расслабиться, соответствовать его высоким стандартам чистоты, хотя у него времени больше свободного, и раз уж так любит порядок сам бы и наводил.
Потом он заболел ковидом, я попросила его съехать в его квартиру, она маленькая и не такая уютная, он отказался, расценил, как предательство. Заразил меня и дочь. Я осталась без работы на время и без денег. Я начала говорить то, что меня все полгода бесило, но не хотелось обострять. Что он не работает, что у нас долги по квартплате, за институт старшей дочери. Он говорил сейчас поправлюсь и выйду на работу. Выздоровел и пошёл бухать с друзьями. Пришёл утром: ну прости. Я говорю: нет. Разозлился и уехал на свою квартиру. А раньше нельзя было? Когда я просила.
В общем так и стали жить раздельно, снова. Мне так легче. Я не чувствую себя лошадью, что я работаю, а он нет, и все равно все вопросы ко мне, у меня то к нему нет никаких. Я ничего не требую, кроме оплаты коммуналки там и продуктов, мне не надо чтобы он там что-то прибивал или внимания какого-то, нежности, а он и это тоже требовал. У меня было такое в начале отношений, я доила его и все за ним ходила, хотела внимания и любви. Но я поняла, что это не конструктивно и ничего не прошу давно уже. А он вроде как злится на меня. Что выгнала, что не прошу вернуться, он одно время даже блокировал меня и денег совсем не давал, чтобы я поняла, как мне плохо без него, но это не первый цикл спирали, и я привыкла. Потом он начал заезжать, типа ждать дочь пока она в школе, чтоб потом забрать, ну и так у нас секс стал иногда происходить, и вот не понятно вместе мы или нет. Он мне не помогает особо ничем, делает что-то, но это он делает для дочери, а права на меня в его мыслях есть. И он видимо ждёт, что я его обратно позову и даже умолять буду, а он так и не работал, и так долги не погасил. Мы когда разошлись ещё давно, решили, что он алименты платить не будет, но будет платить коммуналку, а он не платил, и я её плачу через карту, когда приставы выставят решение. Очень удобно (нет), также я долг по налогу его за бмв выплатила с зарплаты, для меня это большая сумма была, я всё верну, говорил он (нет). Ну, мне поэтому и не нужно чтобы он со мной жил, я его кормила, убирала, он недовольно мне высказывал, что мало секса и без огонька, и надо бы помыть пол и собаке моей не место на диване, и ещё что-то и при этом ещё и не работал, и не помогал материально.
В итоге он на днях нашёл временную работу. Уехал в другой город. И узнал что я пошла с подругами, а ему я не сказала. Но я не врала, просто не отпрашивалась, но я не понимаю на каком основании должна отпрашиваться, если статус наших отношений не ясен. Год назад также мне телефон разбил от ревности, хотя мы не жили вместе. А до этого мой айфон взял и сказал, а тебе мы новый купим. Купила я. В кредит.
Наш диалог:
Я: Извини если не оправдала твоих ожиданий
Я: Но может так тебе легче будет
Я: Не думать обо мне
Я: И заботиться не надо
Я: И переживать
Х: Надеюсь и тебе
Х: Я никогда больше не приму этой хрени
Х: Извини
Х: Поняла
Х: Я сам так делал и поплатился за это
Х: Второй раз не хочу правда
Я: Мне очень жаль
Я: Грустно
Х: Я хочу честных отношений или не хочу ни каких
Х: Я не в том возврате что бы ревновать и нервничать
Х: Я пол жизни это делал
Х: Да
Х: Я ведь понимаю тебя. Тебе нравиться сейчас твоя жизнь за порогом меня и семьи. Я сам таким был.
Я: Нет не так
Х: Но это пройдёт
Я: Просто я знаю, что могу не сидеть все время дома
Я: Но это не означает что я пускаюсь во все тяжкие
Х: У меня нет времени ждать, правда
Я: А ты ничего конкретного не предлагаешь
Я: Я тоже не могу ждать
Я: Ты меня то пойми
Х: Вот и получай удовольствия
Я: Я могла бы быть домашней кошечкой
Я: Если бы ты был надёжным
Я: Но ты не такой
Я: Я много лет была такой
Я: Но ты не ценил
Х: Не думала почему?
Я: И сейчас да я могу посидеть с подругами, но это не страшно
Я: И их семьи не распадаются от этого
Х: Да кто против то!?
Я: Может отношения их крепче
Я: Ты
Х: Без вранья
Я: Ты сразу говоришь – значит ты мне никто
Я: Я не вру
Х: И не договоров
Я: Ну опять вопрос типа только в этом
Я: А не в том что наши отношения не отношения
Я: Я хочу полноценных отношений
Я: Понимаешь
Х: Я слишком много времени и сил уделяю на решения финансовых вопросов. Может надо меньше!? Начать ходить тусить в клубы и знакомиться с женщинами
Я: И что, ты оплатил коммуналку?
Я: Институт
Х: 😂👍
Я: Купил весенюю одежду детям
Я: Ноутбук
Я: Много времени тратишь
Х: Да конечно оплачу
Я: Если мы не пара
Я: Ты можешь делать что хочешь
Я: Кто тебе может помешать
Х: Ясно теперь
Я: Что ясно
Я: Ты так и не говоришь кто мы друг другу
Я: Никогда
Х: Давай закончим этот диалог
Я: И когда телефон мой разбил
Я: Вроде как на правах мужа
Х: Вообще не сожалею если честно
Я: И что новый не купил?
Х: Это была подстава меня
Я: И что я уже второй кредит на телефон сама выплатила?
Я: И что бил меня в машине?
Я: До крови
Я: Ни о чем не жалеешь?
Я: Странно да, что я не могу на тебя положиться
Х: 👍 снова молодец
Я: У тебя на все есть объяснение
Я: Ты не в чем не виноват
Х: Как и у тебя
Я: Все обстоятельства
Х: Вообще не правда
Я: Мне очень грустно
Х: Виноват на 90 %
Я: Я прям чувствую как уже завтра заболею
Я: Я не могу продолжать этот разговор
Я: Извини
Х: Но на думаешь почему то когда врешь и не договариваешь мне, что у меня будет
Я: А я жду от тебя решительных действий и шагов
Я: И полностью другого отношения
Я: И пока я не вижу этого и не увижу, видимо
Х: Супер !👍
Я: Я не могу быть с тобой пока ты не исправишь того, что я перечислила
Я: А ты говоришь, что даже не раскаиваешься
Х: На моем счёту примерном это где то девятый раз
Я: Я соглашаюсь на общение, на секс даже, а в душе все жду, что ты извинишься и исправишь
Я: А ты все это время думаешь, что ни в чем не виноват
Х: 👍 вот теперь прям сильно понятно
Я: И что это я должна доказывать верность
Я: А я не считаю что должна
Я: У нас у обоих косяки
Я: И у обоих обида
Я: И недоверие
Х: 😂😂😂 я извиняться? Ты серьезно?
Я: Конечно
Я: За телефон
Я: За удары
Я: А ты считаешь это нормально?
Я: Реально?
Х: Класс
Я: Ну тогда вообще не о чем говорить
Я: Надо давно было это прояснить
Х: Телефон значит у тебя главное!?
Х: Просто пипец!
Я: То что ты причинил зло и не компенсировал
Я: Другие просто дарят телефоны
Я: А ты даже после того как разбил мой, не купил
Я: Мог бы давно это сделать
Я: Никто из моих знакомых не покупает себе телефон в кредит
Я: Никто
Я: Это прям позор
Х: И не только телефоны! Много чего! Но не тем кто врет и изменяет каждый раз
Я: Что??
Я: Поэтому??
Я: Ну а зачем тогда ты общался со мной после этого
Я: Не хочешь быть – не надо
Я: Нельзя спать и требовать всего, что ты требуешь и не считать, что это отношения
Х: И снова молодец!
Х: Прям психолог
Я: А если отношения, то мужчина покупает телефон
Я: И все остальное
Я: Потому что любит
Я: А если не любит, зачем все это
Я: Определись
Х: Но и я не дурак и много общался с психологом
Я: Да конечно
Я: Можно спать со мной и требовать отчёт на каждый шаг
Х: !!??
Я: Но при этом не купить телефон
Я: Да?
Я: Нет
Х: Хватит дурака из меня делать и переводить темы
Х: Уже не смешно
Я: Ну это ты так считаешь
Я: Потому что тебе важен только Ты
Я: И твоё Эго
Я: С тобой так нельзя
Я: А с другими можно
Х: Нет
Х: И да
Я: Со мной можно хоть как
Я: Ты считаешь
Х: И заметь
Я: Каждый остался при своём мнении
Я: И так всегда
Я: Смысл обсуждать
Х: Я без претензий
Х: Я тебя понимаю больше себя
Я: Ну подведи итог
Я: Кто мы друг другу
Я: И какое будущее наших отношений
Я: Я хочу определённости
Я: Надоело так
Я: Так вся жизнь пройдёт
Х: Это да
Я: Говори чётко
Я: Все? Мы не пара? Прошлое в прошлом?
Я: Мне нужно твоё решение
Х: Я тебе уже когда то говорил
Я: Это реально не закрытая тема
Х: Больше не буду
Х: Не верю!
Я: Значит мы не пара
Я: Тогда обсуждаем общие дела и детей и все на этом
Х: 😂👍
Я: Не хочу нервы тратить на выяснение отношений
Х: !!???
Х: Задайся наконец вопросом почему!?
Я: Ну это твоё мнение
Я: Допустим я не достойна быть с тобой ну ок
Я: Нет так нет
Х: Ну ок
Я: Ты будто подводишь меня к тому, что я должна исправить что-то или доказать
Я: Но у меня также много вопросов к тому, что ты сделал
Я: Понимаешь?
Х: 😂😂😂 блин! Такое уже было раз пять, как только я соберусь, ты все рушишь!
Х: Прям как чувствуешь!😂
Я: И если ты говоришь: я плохо с тобой обращался и обращаюсь и не забочусь о тебе потому, что ты виновата, это так не работает
Х: Это талант!👍
Я: Ты хочешь быть вместе?
Я: Я не поняла
Я: Ты хочешь, чтобы я как-то что-то доказала и ты тогда подумаешь?
Я: Но свои косяки исправлять не будешь, потому что я больше виновата?
Я: Или потому, что все твои косяки это реакция на мои провокации?
Я: И получается, что ты вообще не виноват?
Я: Объясни
Х: Да нет, думаю тебе надо продолжать так же жить! Я прям хочу посмотреть на тебя через дет десять! Надеюсь ты будешь счастлива и успешна!
Х: И я порадуюсь и улыбнусь!
Я: Ты принял решение. Я его принимаю. Больше не возвращаемся к этому
Х: Как скажешь
И вот что делать? Я вижу, что я попрошайка, противная и жадная. И что все требую компенсации и опеки. И на это и ловлюсь. Я знаю что он приедет и будет делать вид, что он негодует, а потом будет хватать меня и тащить в спальню. А мне так надоело. Наверно мне нужно перестать ждать компенсации, перестать тянуть деньги типа на детей, мы так обычно и начинаем общаться, и вообще все разговоры вести очень по делу и только на его запрос. И отказываться наоборот от помощи, а не ждать и тянуть её.
С уважением, и надеждой на разбор
Источник: Эволюция
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