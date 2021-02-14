Мнение: Письмо: “С каждым новым циклом все грустнее”

14.02.2021, 19:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Это письмо про плохое мы.

Женщина пишет “мы с бывшим мужем уже который год ходим по кругу”, но ходит по кругу она одна, муж то и дело соскакивает, она его обратно затаскивает.

Причем принцип, которым она руководствуется, это “бьет, значит любит”. Каждый раз, когда он устраивает ей скандал из-за ревности, бьет ее или ее вещи, автор убеждается в том, что любовь его очень сильна.

Ваша задача – увидеть в письме, почему так живуч этот принцип у многих, несмотря на абсурдность.

Порывы к сексу его при встречах тоже так же расценивает. Как большую к ней любовь.

Из-за этого она все время его тянет в отношения, а он то согласен, но на определенных, довольно жестких условиях, то не согласен и обвиняет ее в невыполнении условий. А она действительно его жесткие условия не выполняет или выполняет только частично, потому что считает, что они на равных и он сам должен больше вкладываться.

Причина такой путаницы в том, что ей не хочется признавать свой запрос на отношения и то, что этот запрос почти исключительно только ее. Не “мы” у них равное, как ей кажется, а ее запрос.

Вот это вторая ваша задача при разборе. Увидеть насколько автор не рефлексирует свой запрос и при этом постоянно его транслирует.

gil_23

Здравствуйте, Эволюция!

Помогите пожалуйста, мы с бывшим мужем уже который год ходим по кругу, верней по спирали и она всё туже закручивается, и с каждым новым циклом всё грустнее. Хочется выйти из этого уже. Он КСЖ, я беладонна, у обоих локус внешний и это дурдом.

Анамнез: с мужем начала жить в 17, в 19 родила первую дочь. Когда познакомились был женат, развёлся когда уже дочь родилась. Мы были женаты 5 лет. Вторая дочь родилась уже после развода. Мы сходимся и расходимся уже 25 лет.

Были измены с его стороны (много), потом и с моей, не много, но ему больнее от них. Но как измены, мы уже не были женаты. Но я видимо должна быть ему всегда верна, вместе мы, не вместе, живём, не живём. Как-то так, в его понимании. Для меня, если живём вместе, мы пара и тогда это измена, а так я за ним не слежу, конечно.

Из последнего: сошлись в пандемию. Оба не извинялись, и не признавались в любви. У меня работы не было, а ему тоже так удобнее было жить. Денег крайне мало было. По началу старались оба не давить друг на друга. Ценить вложения. Мне важно чтобы он зарабатывал, ему, чтобы я дома идеально все мыла, убирала, готовила и не шаталась нигде. Ругались, наверное, и из-за младшей дочери только, он орал, я как курица кудахтала. Работы не было, жили на выплаты, долги копились. А их и до этого было не мало.

Пандемия кончилась. Я пошла работать, он нет. Я уставала. Он только возил ребёнка в школу, всё остальное время лежал на диване и воспитывал меня и её. А мне не хотелось работать тяжело физически и дома не иметь возможности расслабиться, соответствовать его высоким стандартам чистоты, хотя у него времени больше свободного, и раз уж так любит порядок сам бы и наводил.

Потом он заболел ковидом, я попросила его съехать в его квартиру, она маленькая и не такая уютная, он отказался, расценил, как предательство. Заразил меня и дочь. Я осталась без работы на время и без денег. Я начала говорить то, что меня все полгода бесило, но не хотелось обострять. Что он не работает, что у нас долги по квартплате, за институт старшей дочери. Он говорил сейчас поправлюсь и выйду на работу. Выздоровел и пошёл бухать с друзьями. Пришёл утром: ну прости. Я говорю: нет. Разозлился и уехал на свою квартиру. А раньше нельзя было? Когда я просила.

В общем так и стали жить раздельно, снова. Мне так легче. Я не чувствую себя лошадью, что я работаю, а он нет, и все равно все вопросы ко мне, у меня то к нему нет никаких. Я ничего не требую, кроме оплаты коммуналки там и продуктов, мне не надо чтобы он там что-то прибивал или внимания какого-то, нежности, а он и это тоже требовал. У меня было такое в начале отношений, я доила его и все за ним ходила, хотела внимания и любви. Но я поняла, что это не конструктивно и ничего не прошу давно уже. А он вроде как злится на меня. Что выгнала, что не прошу вернуться, он одно время даже блокировал меня и денег совсем не давал, чтобы я поняла, как мне плохо без него, но это не первый цикл спирали, и я привыкла. Потом он начал заезжать, типа ждать дочь пока она в школе, чтоб потом забрать, ну и так у нас секс стал иногда происходить, и вот не понятно вместе мы или нет. Он мне не помогает особо ничем, делает что-то, но это он делает для дочери, а права на меня в его мыслях есть. И он видимо ждёт, что я его обратно позову и даже умолять буду, а он так и не работал, и так долги не погасил. Мы когда разошлись ещё давно, решили, что он алименты платить не будет, но будет платить коммуналку, а он не платил, и я её плачу через карту, когда приставы выставят решение. Очень удобно (нет), также я долг по налогу его за бмв выплатила с зарплаты, для меня это большая сумма была, я всё верну, говорил он (нет). Ну, мне поэтому и не нужно чтобы он со мной жил, я его кормила, убирала, он недовольно мне высказывал, что мало секса и без огонька, и надо бы помыть пол и собаке моей не место на диване, и ещё что-то и при этом ещё и не работал, и не помогал материально.

В итоге он на днях нашёл временную работу. Уехал в другой город. И узнал что я пошла с подругами, а ему я не сказала. Но я не врала, просто не отпрашивалась, но я не понимаю на каком основании должна отпрашиваться, если статус наших отношений не ясен. Год назад также мне телефон разбил от ревности, хотя мы не жили вместе. А до этого мой айфон взял и сказал, а тебе мы новый купим. Купила я. В кредит.

Наш диалог:

Я: Извини если не оправдала твоих ожиданий

Я: Но может так тебе легче будет

Я: Не думать обо мне

Я: И заботиться не надо

Я: И переживать

Х: Надеюсь и тебе

Х: Я никогда больше не приму этой хрени

Х: Извини

Х: Поняла

Х: Я сам так делал и поплатился за это

Х: Второй раз не хочу правда

Я: Мне очень жаль

Я: Грустно

Х: Я хочу честных отношений или не хочу ни каких

Х: Я не в том возврате что бы ревновать и нервничать

Х: Я пол жизни это делал

Х: Да

Х: Я ведь понимаю тебя. Тебе нравиться сейчас твоя жизнь за порогом меня и семьи. Я сам таким был.

Я: Нет не так

Х: Но это пройдёт

Я: Просто я знаю, что могу не сидеть все время дома

Я: Но это не означает что я пускаюсь во все тяжкие

Х: У меня нет времени ждать, правда

Я: А ты ничего конкретного не предлагаешь

Я: Я тоже не могу ждать

Я: Ты меня то пойми

Х: Вот и получай удовольствия

Я: Я могла бы быть домашней кошечкой

Я: Если бы ты был надёжным

Я: Но ты не такой

Я: Я много лет была такой

Я: Но ты не ценил

Х: Не думала почему?

Я: И сейчас да я могу посидеть с подругами, но это не страшно

Я: И их семьи не распадаются от этого

Х: Да кто против то!?

Я: Может отношения их крепче

Я: Ты

Х: Без вранья

Я: Ты сразу говоришь – значит ты мне никто

Я: Я не вру

Х: И не договоров

Я: Ну опять вопрос типа только в этом

Я: А не в том что наши отношения не отношения

Я: Я хочу полноценных отношений

Я: Понимаешь

Х: Я слишком много времени и сил уделяю на решения финансовых вопросов. Может надо меньше!? Начать ходить тусить в клубы и знакомиться с женщинами

Я: И что, ты оплатил коммуналку?

Я: Институт

Х: 😂👍

Я: Купил весенюю одежду детям

Я: Ноутбук

Я: Много времени тратишь

Х: Да конечно оплачу

Я: Если мы не пара

Я: Ты можешь делать что хочешь

Я: Кто тебе может помешать

Х: Ясно теперь

Я: Что ясно

Я: Ты так и не говоришь кто мы друг другу

Я: Никогда

Х: Давай закончим этот диалог

Я: И когда телефон мой разбил

Я: Вроде как на правах мужа

Х: Вообще не сожалею если честно

Я: И что новый не купил?

Х: Это была подстава меня

Я: И что я уже второй кредит на телефон сама выплатила?

Я: И что бил меня в машине?

Я: До крови

Я: Ни о чем не жалеешь?

Я: Странно да, что я не могу на тебя положиться

Х: 👍 снова молодец

Я: У тебя на все есть объяснение

Я: Ты не в чем не виноват

Х: Как и у тебя

Я: Все обстоятельства

Х: Вообще не правда

Я: Мне очень грустно

Х: Виноват на 90 %

Я: Я прям чувствую как уже завтра заболею

Я: Я не могу продолжать этот разговор

Я: Извини

Х: Но на думаешь почему то когда врешь и не договариваешь мне, что у меня будет

Я: А я жду от тебя решительных действий и шагов

Я: И полностью другого отношения

Я: И пока я не вижу этого и не увижу, видимо

Х: Супер !👍

Я: Я не могу быть с тобой пока ты не исправишь того, что я перечислила

Я: А ты говоришь, что даже не раскаиваешься

Х: На моем счёту примерном это где то девятый раз

Я: Я соглашаюсь на общение, на секс даже, а в душе все жду, что ты извинишься и исправишь

Я: А ты все это время думаешь, что ни в чем не виноват

Х: 👍 вот теперь прям сильно понятно

Я: И что это я должна доказывать верность

Я: А я не считаю что должна

Я: У нас у обоих косяки

Я: И у обоих обида

Я: И недоверие

Х: 😂😂😂 я извиняться? Ты серьезно?

Я: Конечно

Я: За телефон

Я: За удары

Я: А ты считаешь это нормально?

Я: Реально?

Х: Класс

Я: Ну тогда вообще не о чем говорить

Я: Надо давно было это прояснить

Х: Телефон значит у тебя главное!?

Х: Просто пипец!

Я: То что ты причинил зло и не компенсировал

Я: Другие просто дарят телефоны

Я: А ты даже после того как разбил мой, не купил

Я: Мог бы давно это сделать

Я: Никто из моих знакомых не покупает себе телефон в кредит

Я: Никто

Я: Это прям позор

Х: И не только телефоны! Много чего! Но не тем кто врет и изменяет каждый раз

Я: Что??

Я: Поэтому??

Я: Ну а зачем тогда ты общался со мной после этого

Я: Не хочешь быть – не надо

Я: Нельзя спать и требовать всего, что ты требуешь и не считать, что это отношения

Х: И снова молодец!

Х: Прям психолог

Я: А если отношения, то мужчина покупает телефон

Я: И все остальное

Я: Потому что любит

Я: А если не любит, зачем все это

Я: Определись

Х: Но и я не дурак и много общался с психологом

Я: Да конечно

Я: Можно спать со мной и требовать отчёт на каждый шаг

Х: !!??

Я: Но при этом не купить телефон

Я: Да?

Я: Нет

Х: Хватит дурака из меня делать и переводить темы

Х: Уже не смешно

Я: Ну это ты так считаешь

Я: Потому что тебе важен только Ты

Я: И твоё Эго

Я: С тобой так нельзя

Я: А с другими можно

Х: Нет

Х: И да

Я: Со мной можно хоть как

Я: Ты считаешь

Х: И заметь

Я: Каждый остался при своём мнении

Я: И так всегда

Я: Смысл обсуждать

Х: Я без претензий

Х: Я тебя понимаю больше себя

Я: Ну подведи итог

Я: Кто мы друг другу

Я: И какое будущее наших отношений

Я: Я хочу определённости

Я: Надоело так

Я: Так вся жизнь пройдёт

Х: Это да

Я: Говори чётко

Я: Все? Мы не пара? Прошлое в прошлом?

Я: Мне нужно твоё решение

Х: Я тебе уже когда то говорил

Я: Это реально не закрытая тема

Х: Больше не буду

Х: Не верю!

Я: Значит мы не пара

Я: Тогда обсуждаем общие дела и детей и все на этом

Х: 😂👍

Я: Не хочу нервы тратить на выяснение отношений

Х: !!???

Х: Задайся наконец вопросом почему!?

Я: Ну это твоё мнение

Я: Допустим я не достойна быть с тобой ну ок

Я: Нет так нет

Х: Ну ок

Я: Ты будто подводишь меня к тому, что я должна исправить что-то или доказать

Я: Но у меня также много вопросов к тому, что ты сделал

Я: Понимаешь?

Х: 😂😂😂 блин! Такое уже было раз пять, как только я соберусь, ты все рушишь!

Х: Прям как чувствуешь!😂

Я: И если ты говоришь: я плохо с тобой обращался и обращаюсь и не забочусь о тебе потому, что ты виновата, это так не работает

Х: Это талант!👍

Я: Ты хочешь быть вместе?

Я: Я не поняла

Я: Ты хочешь, чтобы я как-то что-то доказала и ты тогда подумаешь?

Я: Но свои косяки исправлять не будешь, потому что я больше виновата?

Я: Или потому, что все твои косяки это реакция на мои провокации?

Я: И получается, что ты вообще не виноват?

Я: Объясни

Х: Да нет, думаю тебе надо продолжать так же жить! Я прям хочу посмотреть на тебя через дет десять! Надеюсь ты будешь счастлива и успешна!

Х: И я порадуюсь и улыбнусь!

Я: Ты принял решение. Я его принимаю. Больше не возвращаемся к этому

Х: Как скажешь

И вот что делать? Я вижу, что я попрошайка, противная и жадная. И что все требую компенсации и опеки. И на это и ловлюсь. Я знаю что он приедет и будет делать вид, что он негодует, а потом будет хватать меня и тащить в спальню. А мне так надоело. Наверно мне нужно перестать ждать компенсации, перестать тянуть деньги типа на детей, мы так обычно и начинаем общаться, и вообще все разговоры вести очень по делу и только на его запрос. И отказываться наоборот от помощи, а не ждать и тянуть её.

С уважением, и надеждой на разбор