Грузия одерживает очередные эпохальные победы

14.02.2021, 18:52, Разное

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Грузия победила в битве с вредителем фундука – экспорт вырос на 49 процентов

JAMnews, Тбилиси

Экспорт фундука из Грузии увеличился на 49 процентов в 2020 году. Правительство рапортовало о полной победе над мраморным клопом, который с 2016 года уничтожал урожаи орехов по всей Западной Грузии.

Это большой успех для экономики страны — орехи входят в десятку крупнейших экспортных товаров Грузии.

В период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года из Грузии было экспортировано 15,3 тысячи тонн орехов на сумму 79,2 миллиона долларов.

Это на пять тысяч тонн и на 26,8 миллиона долларов больше, чем за такой же период 2019 года.

Halyomorpha halys — чудовище размером с ноготь

Мраморный (он же азиатский) клоп — Halyomorpha halys — питается растениями, и фундук оказался самым предпочтительным в его рационе. Первый урожай почти полностью погиб в 2016 году, следующие удавалось спасти только частично, несмотря на масштабные меры и международную помощь.

«Качество и, соответственно, цена сдаваемых орехов определяется просто. В каждом приемном пункте стоит «гильотина». Из каждого мешка берут по горстке орехов, в целом не более ста. Их раскалывают и сердцевину кладут в «гильотину». Огромное плоское лезвие рубит ее пополам — и все становится сразу ясно. Если девяносто из ста будут белые и здоровые, то фермер получит максимальную цену.

Более трех лет большинство фермеров не получали вообще никакой цены — орехи были почти полностью гнилыми», — рассказывает житель села Кахати в Самегрело Роман Чахая.

Удар был нанесен по территории примерно в 70 гектаров в регионах Самегрело и Гурия. Семейные фермы смогли не только удержать, но и развить здесь этот бизнес, несмотря на как минимум десятилетие в трудных 1990-х годах, когда они не получали вообще никакой поддержки от государства.

Ущерб только в 2017 году превысил 60 миллионов лари [около $24 млн].

Стратегический план борьбы с вредителем был составлен при помощи биолога из Пенсильванского университета, профессора Грега Кравчука. Из бюджета были выделены 7,5 миллиона лари [около $3 млн]. Дополнительно восемь миллионов долларов Грузия получила в качестве помощи от США.

«В 2020 году получен большой и высококачественный урожай фундука. Это стало результатом успешно выбранной государственной стратегии и широкомасштабных мер», — заявило министерство сельского хозяйства Грузии.

Редкий для Грузии экспорт в страны Евросоюза

Фундук — один из немногих грузинских продуктов, который продается в основном на рынке Евросоюза.

Страны с наибольшим количеством экспортируемых грузинских орехов в 2020 году:

Германия — 4 165 тонн

Италия — 3 766 тонн

Чехия — 716 тонн

Литва — 442 тонны

Польша — 376 тонн

Испания — 430 тонн

Болгария — 345 тонн

Франция — 359 тонн

Латвия — 128 тонн

Греция — 97 тонн

Эстония — 88 тонн

Словакия — 86 тонн

Люксембург — 84 тонны

Бельгия — 44 тонны

Австрия — 22 тонны

Хорватия — 10 тонн

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии на сезонных работах

JAMnews, Тбилиси

Между Грузией и Германией подписано соглашение, согласно которому граждане Грузии смогут легально выезжать в Германию и временно трудоустраиваться там на сезонные работы. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии.

По словам посла Германии в Грузии, Грузия — первая страна, с которой Германия начала работать в этом направлении.

Сезонные работы подразумевают труд в сельском хозяйстве.

Другими словами, жители Грузии в основном будут участвовать в сборе урожая различных сезонных культур.

Согласно программе, продолжительность и условия занятости регулируются: граждане Грузии будут проводить в Германии от одного до трех месяцев, работая пять-шесть дней в неделю. Продолжительность рабочего дня 8-10 часов.

Минимальная заработная плата составляет 9,5 евро в час (начисляется). Из этой суммы будут вычитаться налоги и расходы на питание и жилье.

Что делать гражданину, желающему работать в Германии?

Соискатель должен сначала зарегистрироваться на портале workabroad.gov.ge.

По данным Минздрава, первый поток граждан Грузии отправится в Германию к апрелю этого года — сезонные работы начнутся с 1 апреля. Регистрация будет доступна с 15 февраля и продлится в течение года.

Соискатель должен соответствовать следующим требованиям:

должен быть гражданином Грузии;

возраст — от 18 до 60 лет;

не ездить в Шенгенскую зону в течение трех месяцев до отъезда в Германию;

быть физически здоровым;

иметь опыт работы и мотивацию к уборке урожая;

отсутствие какой-либо причины (нарушения), ограничивающей повторный въезд в страну;

базовые коммуникативные навыки на немецком или английском языках (в случае групповой работы необходимо, чтобы хотя бы один участник мог общаться на немецком или английском языках). Требование к языку определяется работодателем.

Как производится выбор

После регистрации с соискателями свяжутся сотрудники агентства занятости. По прибытии в сервисный центр человек должен иметь при себе удостоверение личности или паспорт.

Что касается подбора персонала на конкретные вакансии, то здесь уже задействована немецкая сторона. Немецкому работодателю будут предоставлены данные соискателей на конкретную вакансию, и окончательное решение будет принято им.

В случае положительного решения, желающему работать высылается трудовой договор, который будет подписан сторонами перед отъездом в Германию.

Оценки

После встречи с министром здравоохранения новую практику прокомментировал и посол Германии в Грузии Хуберт Книрш.

По его словам, то, что граждане Грузии будут трудоустроены в аграрном секторе, также станет важным опытом для страны:

«Мы уверены, что многие люди в Грузии хорошо знакомы с этой областью и смогут внести свой вклад в сельское хозяйство Германии, а также в ту же область в своей стране после прибытия. Германия не реализует этот проект со всеми странами, мы начинаем его с Грузии. Впервые, спустя долгое время, приглашаем рабочую силу из другой страны», — сказал посол.

● Бывший премьер-министр и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили впервые заявил о возможности легального трудоустройства граждан Грузии за рубежом два года назад.

Бидзина Иванишвили тогда заявил, что правительство работает с несколькими развитыми странами по вопросу легального трудоустройства граждан Грузии:

«Если этот проект сработает, а скорее всего сработает, подавляющее большинство эмигрантов пройдут обучение в Грузии и будут трудоустроены на законных основаниях с европейской зарплатой. Мы также добавим дешевые авиабилеты, чтобы люди могли возвращаться домой раз в месяц.

● Каждый седьмой житель Грузии получает социальную помощь. Уровень безработицы, по официальным данным, составляет 12 процентов, хотя считают себя безработными 63 процента.