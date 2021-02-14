 

Hugo Boss выиграл тендер на пошив униформы для Росгвардии и ОМОНа

14.02.2021, 18:51, Разное
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Немецкий производитель одежды Hugo Boss выиграл тендер на дизайн и пошив обновленной униформы для структур внутренних войск РФ. В конкурсе также участвовали Prada и Stone Island, но предпочтение было отдано немецким модельерам за их большой опыт в разработке военизированной униформы.

По предварительным эскизам Hugo Boss, униформа солдата Росгвардии будет перекрашена в серый цвет для эффективной маскировки в городской среде, а защитное обмундирование ОМОНа обзаведется новым шлемом без забрала для устранения эффекта запотевания во время работы. Также были представлены новые элементы декоративных атрибутов и отличительных знаков для силовых структур, так на униформе ОМОН появится железный двуглавый орел.

“Мы давно ждали обновления униформы для наших ребят, но долго искали лучшего производителя, а Hugo Boss с их опытом в подошел идеально. Новая форма всем своим видом будет говорить потенциальному нарушителю порядка, что его деяния будут пресечены и он понесет наказание”, — заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

Помимо этого, ведомство рассматривает возможность разработки специальной нашивки в форме красной буквы “Н” для задержанных участников протеста.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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