Мнение: Расходы на оборону, США продали Кольт и расширение влияния Турции

14.02.2021, 18:50, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

1. На «Справочнике патриота» вышла статья со статистикой о расходах современной России на оборону. Как видно по заглавному графику, с 1998 по 2016 год включительно они почти непрерывно росли:

https://ruxpert.ru/Статистика:Расходы_России_на_оборону

В 2017 году впервые произошло снижение, и довольно резкое. Если посмотреть на детальную разбивку по годам, то впоследствии снова пошёл рост, но гораздо более скромный и не сильно отличающийся от уровня инфляции:

О необходимости снизить военные расходы по мере завершения нынешнего этапа перевооружения и модернизации вооружённых сил в последние несколько лет говорили многие. В значительной степени это пожелание выполнено.

Слава нашим финансистам, этому не помешала ни война в Сирии, ни другие внешние расходы. В отличие от тех же США, которые продолжают ставить морально сомнительные рекорды по величине военного бюджета, Россия – мирная и дружелюбная страна.

2. Впрочем, США уже не те. Американцы продали своего легендарного «великого уравнителя»:

https://lenta.ru/news/2021/02/12/colt/

Легендарную американскую оружейную компанию Colt, производителя знаменитого пистолета кольт, продали чешской Ceska Zbrojovka, говорится в сообщении на сайте покупателя.

Colt была основана в 1836 году и специализировалась на производстве одноименных пистолетов и револьверов. Долгое время основным клиентом компании было Министерство обороны США, однако с 2011 года количество заказов резко сократилось. В июне 2015-го Colt объявила о банкротстве.

Согласованная сторонами сделка должна получить одобрение чешских регуляторов. Ceska Zbrojovka рассчитывает, что это произойдет во втором квартале 2021 года.

В сообщении Ceska Zbrojovka говорится, что приобретение Colt «идеально вписывается в стратегию по становлению лидером в области производства огнестрельного оружия и ключевым партнером для вооруженных сил».

Забавно. Раньше чехи производили оружие для немцев, а теперь – для американцев.

3. Большой ажиотаж вызвала недавняя новость о расширении влияния Турции на юг России и на целый ряд других соседних стран:

https://lenta.ru/news/2021/02/12/vliyanie/

Турецкий государственный телеканал TRT1 показал в эфире прогноз относительно расширения сфер влияния Анкары, подготовленный ранее американской компанией Stratfor. Внимание на кадры обратил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Как следует из карты, к 2050 году Турция существенно расширит зоны своего влияния сразу в нескольких направлениях. Так, предсказали аналитики, Анкаре удастся укрепить свои позиции сразу в нескольких регионах юга России, в частности, в Крыму, на Кубани, в Калмыкии, Астраханской области и республиках Северного Кавказа.

Предполагается, что под турецкое влияние попадут Грузия, Армения, Азербайджан, ряд территорий Казахстана, Узбекистана и Туркмении, а также территории Греции и самопровозглашенных республик Донбасса. Кроме того, по мнению экспертов, можно ожидать укрепления позиции Турции в странах Персидского залива, Египте и Ливии.

В ноябре 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о ведущем месте республики в новом миропорядке. По его словам, страна обладает необходимыми возможностями для расширения своей мощи и влияния в новом политическом и экономическом миропорядке.

Как видно, в действительности речь идёт скорее о хотелках американского Стратфора (между прочим, это организация, связанная со внешней разведкой США), а турки просто радостно воспроизвели американский прогноз.

Основная причина, по которой Турции предрекают такие успехи, это быстрый рост турецкого населения. Сейчас оно составляет 82 миллиона, а к 2050 году по оценке ООН должно достигнуть 95 миллионов – против 132 миллионов у России и 10 миллионов у соседней Греции:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_стран_мира_(прогноз)

Сравнимым образом, как ожидается, изменится и общий экономический потенциал Турции, которая по оценкам МВФ и ВБ сейчас находится примерно на одном уровне с Россией по ВВП (ППС) на душу населения:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(ППС)_на_душу_населения

Остановить любое гипотетическое военное вторжение Турции на свою территорию в 2050 году Россия сможет. Мы не зря вкладывались в армию на протяжении последних двух десятков лет, и российское оружие по-прежнему остаётся одним из лучших в мире.

Однако если речь идёт о росте демографического и экономического влияния Турции, то тут уже не всё так просто. Если турецкая экономика не обвалится под грузом долгов и внешнеполитических авантюр, то потенциал Турции и вправду будет расти, а это будет трансформироваться во внешнее влияние. Вопрос, куда это влияние будет направлено.