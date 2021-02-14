Обнаружено реактивное свойство света

14.02.2021, 18:42, Новости дня

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Обычный солнечный свет можно использовать для полетов в мезосфере, утверждают ученые из Пенсильванского университета. Речь идет о верхних слоях атмосферы Земли, на высоте примерно в 50 км, где еще не начинается космос, но уже не хватает даже очень разреженного стратосферного воздуха.

Эти высоты давно интересуют инженеров, пытающиеся создать гиперскоростные летательные аппараты. Но там есть серьезная проблема. Из-за отсутствия воздуха даже в сильном разрежении перестают работать реактивные турбины.

Ученые предлагают использовать солнечный счет для поднятия струек атмосферного газа с более низких высот. Для этой цели уже разработан специальный агрегат. Таким образом, реактивная тяга будет обеспечена, а сопротивления воздуха для летящего на гиперзвуковой скорости аппарата останется близким к нулю.