Мнение: Почему у греков не получилось с империей

14.02.2021, 18:40, Разное

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Интересный взгляд на то, почему греки так и не смогли построить полноценную империю (за исключением недолгого периода Александра Македонского), а римляне смогли.

Почему у греков не получилось с империей

Есть у меня любимый популярный вопрос: «Почему древние греки не смогли в имперку, а римляне смогли?». Люблю я его потому, что он неверный по своей сути – греки в имперку смогли, но только слишком поздно и слишком недолго. А вот вопрос, почему так вышло, что потребовался целый Филипп II Македонский и его сын Сашка для её запила – гораздо более интересный, и сегодня я его попробую разобрать.

Прежде всего стоит понять – с чем мы имеем дело. К VI веку до н.э. в Греции в ходе разложения племенного строя и передела земли сформировалась полисная система. Полис – это когда несколько близко расположенных поселений сливаются в одно для осуществления совместной деятельности и обороны. Центр полиса – город, где живут его жители, вокруг в радиусе максимум двухчасового перехода пешком (5-6 км) – сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые жителями полиса. Никаких тебе деревень, вилл и пустошей – только полисы, малые и большие, занимающие всю территорию Греции. Первоначально гражданами полиса были только те, кто обрабатывал землю, но постепенно в ходе дифференциации труда появились и «безземельные» граждане – ремесленники. Собственно гражданство давало человеку полный набор прав (участие в жизни общины, вступление в брак с её членами, участие в ополчении) и передавалось исключительно по родству, стать гражданином полиса человеку извне было практически нереально – так как в этом случае общине пришлось бы делиться с ним благами, в том числе землёй. Это, кстати, создавало проблемы и для самих граждан полиса, так как с ростом его населения семейные наделы не росли, а значит и уровень достатка отдельного человека падал.

Может показаться, что естественным решением было бы завоевание земли у соседа. Но тут был один очень важный нюанс, я неспроста упомянул про то, что граница территории полиса обычно была в пределах двухчасового перехода пешком – для того, чтобы реализовывать свои гражданские права нужно было находиться в городе, а живя вдалеке от него, гражданин просто терял физическую возможность быть гражданином. Этот парадокс и привёл к тому, что в Греции появилась куча полисов – даже если земли не хватало для всех жителей, то её захват не привёл бы ни к чему, так как жить на каких-то выселках граждане не хотели. Отсюда растут корни у процесса дифференциации населения – если земли мало, то надо как-то выживать по-другому: ремеслом или торговлей. Ну а если совсем невмоготу стало, то можно и собраться с братишками и уплыть за моря колонизировать земли: таким образом греков занесло в Причерноморье, Азовщину, на Сицилию, в Италию и даже в Испанию. Вот только колонисты теряли все гражданские права в своём родном полисе, и это как таковым решением проблемы не было.

Причём вот, что занятно: форма полисного устройства толкала к определённым формам взаимоотношений с внешним миром. Компактность полисов была главным стимулом для торговли – редко когда полис мог похвастаться тем, что на его территории было всё, что необходимо жителям, а раз автаркия невозможна, то нужно ресурсы закупать у соседей. Торговля в свою очередь способствовала сближению полисов друг с другом и формированию союзов – для защиты торговли. Такие союзы обычно формировались, как равноправные объединения полисов, вокруг одного из уважаемых центров. И если вы думаете, что раз полисам друг от дружки земля была не нужна, то они и не воевали – вы очень сильно ошибаетесь. Воевали, и ещё как – для того, чтобы пограбить, избавиться от конкурента или, наконец, просто отомстить за какую древнюю обиду. Вот только полная победа в таком конфликте редко когда заканчивалась оккупацией и разделом территории бывшего врага, что имело место при военной победе Рима. И причина тут крылась в том, что из-за полисного устройства инструментарий подчинения и курощения у победителя был довольно ничтожный. Переселяться на территорию захваченного полиса граждане не очень-то и желали, так как это лишило бы их возможности участвовать в политической жизни полиса, а оно им надо? Конечно в V-IV веках Афины и другие полисы будут выводить целые колонии формально имеющие полное афинское гражданство, но фактически из-за удалённости никакими правами гражданина родного полиса они воспользоваться и не смогут.

Окей, если территория противника нам не нужна, то можно сделать его союзником. В случае, если конфликт, приведший к войне, исчерпан, то можно сделать равноправным партнёром в союзе, а если нет – то неравноправной марионеткой или в крайнем случае просто оккупировать. Но оккупация – это худший вариант, потому что армии полисов были ополчением в VI-V веках до н.э. и чем дольше ополченец несёт службу, то тем меньше в этом году он соберёт урожай/сделает изделий/продаст товаров. Вариант марионетки более оптимальный – сажаем дружественный нам режим, втягиваем в общую торговлю… profit. Причём режим тут – не оборот речи. Спецификой Греции было то, что в полисах в зависимости от преимущественного вида деятельности возникали различные формы общественного устройства: олигархии в аграрных полисах, демократия в торгово-ремесленных. Связано это было с тем, что в аграрных полисах аристократы-владельцы значительных угодий, могли вводить в зависимость от себя других граждан полиса, сдавая наделы им в аренду. Таким образом у немногих в руках оказывалась власть над многими, так как они распоряжались основой финансового могущества полиса. В полисах же смешанного типа или торгово-ремесленного ни у одной группы населения не было финансового преимущества, а потому и формировалась демократическая система.

Так вот, захватив полис, завоеватель должен был решить для себя главную проблему – какая форма власти будет более благожелательна к тебе. Обычно устанавливалась форма власти, схожая с захватчиком, так как у граждан полисов появлялись общие экономические интересы, но так было не всегда. В случае устранения конкурента, выгодно было наоборот установить власть фракции, которая не имеет с тобой конфликтов. При любом из исходов смена власти приводит к тому, что в полисе возникает оппозиция, причём оппозиция идеологическая. И вот это уже проблема – сторонники идеологии будут всегда сопротивляться и стремиться вернуть власть, а также искать помощи извне. А значит в союзном тебе полисе всегда будет 5-я колонна, готовая выступить в самый неудобный момент. Например во время войны – если война идёт не очень успешно, то жители города могли поддаться на уговоры пятой колонны, сменить форму власти и тем самым сделать вид, что у нас тут новая сущность, мы войну не объявляли и вообще «Х нас тоже достал, давайте вы не будете нас воевать и мы вместе вломим Х?». Эту проблему приходилось держать всегда в голове и быть готовым в любой момент купировать её.

Поэтому никаких имперок греки сами и не могли построить – если нет средств эффективного контроля соседей, кроме как военной силой. А они ведь пытались – спартиаты после победы в Пелопоннесской войне попробуют оккупировать большую часть Греции военной силой и ожидаемо лососнут тунца. Пока каждый полис жил с осознанием собственной исключительности, никакой империи не могло появиться. Делиться гражданскими правами жители полисов не хотели, как из-за того, что у жителей разных территорий банально разные заботы, так и из-за необходимости делиться политическими правами с кем-то ещё. Подчинение же всегда было игрой с отрицательной суммой для подчинённого, так как он получал полис-господин с целым списком требований и не получал ничего взамен. А знаете ли, кнут без пряника никто не любит.

Хорошо, так чем Рим-то отличался? А Рим, банально, долгое время не был полисом. До середины VI века до н.э. Рим из-за особенностей его возникновения имел полноценных граждан – патрициев с полным набором прав, и неполноценных – плебеев, которые тоже вроде граждане, но с землёй у них вечно проблемы, да и полноты политических прав нет. Борьба за эти права и свободный доступ к распределению общинной земли (плебеи не были лишены права владеть землёй, но распределяли её только патриции) и будет фундаментом становления республиканской системы. Но главное тут даже не это. Во-первых, Рим всегда испытывал недостаток земли – плебеям всегда её не хватало и Рим шёл на новые завоевания, дабы обеспечить землёй собственное население (тут правда стоит отметить, что лучшие куски завоёванных земель всегда получали патриции, а потому плебеям земли не хватало даже после обширных завоеваний, тем более, что и население завоёванной территории никуда не девалось). Во-вторых, из-за странного положения плебеев, римляне довольно рано перестали воспринимать гражданство, как нечто целостное. Римское гражданство (civitas) было набором прав: Ius commercii (полное право собственности и заключения сделок), Ius connubii (право на законный брак), Ius migrationis (право сохранения полного римского гражданства при переезде), ius militia (право военной службы), Ius honorum (право гражданской службы) и Ius terra (право на оккупацию участка общественной земли). По сути плебея от патриция отличало именно последние два и вокруг борьбы за их получение и вертелось всё внутреннее противостояние плебеев и патрициев. Всё это в Греции просто было бы нонсенсом – ты либо гражданин, либо нет, право нераздельно и нельзя получить часть от него.

И вот тут и начинается самое занятное. Для плебея переселение в колонию, выведенную на территорию захваченную в ходе войны, не было понижением его статуса, так как он и так не имел полного римского гражданства, а в колонии были местное самоуправление и возможность участвовать на равных правах хотя бы в нём, при этом не теряя всех остальных прав римского гражданина (хотя для их реализации и приходилось часто выбираться в Рим, но это всё равно было лучше, чем положение безземельного плебея внутри Рима). Но ещё важнее было то, что раз римлянам нужна была земля, то завоёванную территорию надо было удерживать, а значит подчинять соседей. Рим, начиная с организации Республики, никогда не заключал равноправных союзов, все союзники Рима принимали подчинённый статус и главенство Рима, что выражалось в отсутствии самостоятельной внешней политики. При этом для удержания завоёванной территории римляне, кроме того что давали достаточно широкую степень внутренней автономии, так ещё и в зависимости от политических соображения (разделяй и властвуй) и степени сопротивления завоеванию выдавали гражданам завоёванных общин часть прав, свойственных римлянину: Ius commercii, Ius connubii, Ius migrationis. Либо все вместе – как у латинских союзников, либо часть из них. То есть для подчинённых Риму общин подчинение Риму было игрой не всегда с отрицательной суммой.

Лишившись права ведения самостоятельной внешней политики, члены «союзной Риму» общины тем не менее получали права в чужом для них полисе, что для Греции было вообще чем-то невероятным. Возможность торговать без посредников-граждан полиса или владеть лавкой в чужом для тебя городе – для античного человека дорогого стоят. И это кроме того, что иногда римляне могли и местных аристократов в собственно римляне вписать для ещё большей лояльности. И тут ещё важна одна особенность – римляне приносили с собой республиканскую систему, которая была гибридом демократии и олигархии, и в целом устраивала и высшие, и низшие классы общества. Поэтому никакой идеологической фронды внутри подчинённых общин не было, равно как и каких-то сил, готовых извне вписаться за установление своей идеологии. А потому, если и была оппозиция, то чисто сепаратистская, с которой римляне могли разобраться и военной силой. Для тех, кто хочет жить в мире – бонусы, для тех не хочет – меч.

Собственно, из всего этого позже и вырастет империя с её полным игнорированием того, откуда ты есть – ты гражданин великой Римской Империи и должен гордиться этим. И они гордились. Грекам же всё это было чуждо даже после того, как они побыли частью империи Македонского. Но о том, почему не взлетела имперка греков, я расскажу в другой заметке.

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