В Ливане объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса

14.02.2021, 18:38, Новости дня

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14 февраля временный премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило национальное агентство NNA Lebanon.

По его словам, Ливан находится на решающем этапе “ожесточенной конфронтации с эпидемией” и переходит “от стадии страха к стадии защиты”.

За поддержку подготовки к вакцинации глава минздрава Ливана Хамад Хассан поблагодарил “международных партнеров и партнеров ООН, особенно Всемирный банк”.

Прививать ливанцев начали вакциной производства компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Associated Press.

Первым дозу вакцины получил врач отделения интенсивной терапии в ведущей больнице по борьбе с COVID-19, а среди граждан старшего (более 75 лет) возраста – 93-летний комедийный актер.

Средства на покупку вакцин Ливан получил от Всемирного банка, сумма кредита – $34 млн, за них страна получит 2 млн доз вакцины. Еще 3 млн доз Ливан получит благодаря инициативе COVAX.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 14 февраля коронавирус подтвержден почти у 109 млн человек (в Ливане – 337 тыс.), почти 2,4 млн заболевших умерли (3961 в Ливане).

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 172 млн прививок от коронавируса.

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