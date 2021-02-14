Греф оценил сокращение российской экономики в 2020 году

14.02.2021, 18:28, Новости дня

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Сокращение ВВП РФ по итогам 2020 года составит порядка 3,4%, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-1».

«По результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными», – передает ТАСС слова Грефа.

По словам главы Сбербанка, финансовые учреждения в прошедшем году были вынуждены большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют реструктуризации. Он отметил, что она затронет кредиты шести отраслей, а не 11, как это было в 2020 году.

В начале февраля успехи российской экономики в период пандемии коронавируса оценили в США. Bloomberg сообщал, что в прошлом году ВВП сократился в России на 3,1%, в то время как экономисты ожидали падения в 3,7%. По подсчетам издания, сокращение российской экономики по итогам 2020 года будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%.