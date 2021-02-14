 

Новым ведущим “Вестей недели” стал Александр Дугин

14.02.2021, 18:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный российский философ и политолог Александр Дугин станет новым ведущим информационно-аналитической программы “Вести недели”, выходящей по воскресеньям на телеканале “Россия-1”.

“Уже почти 10 лет автором и ведущим этой передачи является Дмитрий Киселёв, но у него стало слишком много работы в агентстве “Россия сегодня”. Поэтому он сам попросил найти нового ведущего, но это должен был быть достойный человек, патриот, который сможет сохранить высочайший уровень “Вестей недели”. Было рассмотрено немало кандидатур, но когда Дмитрий предложил Александра Дугина я тут же понял – это именно тот, кто нам нужен. Это профессионал, который разделяет наши ценности. Это человек с кристальной чистой репутацией, который сможет не только сохранить наследие предшественников, но и внедрить новые, передовые решения в главную новостную передачу российского телевидения”, –  заявил генеральный директор ВГТР Олег Добродеев.

Первый выпуск “Вестей недели с Александром Дугиным” выйдет уже 21 февраля 2021 года, 14 февраля Дмитрий Киселёв в последний раз проведёт передачу и в завершении её передаст бразды правления новому ведущему. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10 / Мнение: Турция и конфликт в Восточном Средиземноморье

29.11 / “Мама всегда рядом со мной”: Наталья Подольская поздравила родного человека с Днем Матери

01.07 / Как сейчас выглядит бойфренд Саманты из “Секса в большом городе”: Джейсон Льюис дал интервью австралийскому шоу

17.10 / Мнение: О антикоммунистических ‘борцах за свободу’

15.08 / Медики рассказали о завтраке, помогающем спасти печень

31.12 / Ксения Собчак подвела итоги 2020 года фотографией в гробу

03.11 / Преподаватели победителей конкурса “Большая перемена” получат по 150 тысяч рублей

19.07 / Мнение: Азербайджано-армянский фронт в Москве

09.11 / Мнение: Протесты в Польше. 7-8.11.2020

06.12 / Дочь министра обороны Ксения Шойгу стала президентом Федерации триатлона России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска