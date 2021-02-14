Новым ведущим “Вестей недели” стал Александр Дугин

14.02.2021, 18:11, Разное

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Известный российский философ и политолог Александр Дугин станет новым ведущим информационно-аналитической программы “Вести недели”, выходящей по воскресеньям на телеканале “Россия-1”.

“Уже почти 10 лет автором и ведущим этой передачи является Дмитрий Киселёв, но у него стало слишком много работы в агентстве “Россия сегодня”. Поэтому он сам попросил найти нового ведущего, но это должен был быть достойный человек, патриот, который сможет сохранить высочайший уровень “Вестей недели”. Было рассмотрено немало кандидатур, но когда Дмитрий предложил Александра Дугина я тут же понял – это именно тот, кто нам нужен. Это профессионал, который разделяет наши ценности. Это человек с кристальной чистой репутацией, который сможет не только сохранить наследие предшественников, но и внедрить новые, передовые решения в главную новостную передачу российского телевидения”, – заявил генеральный директор ВГТР Олег Добродеев.

Первый выпуск “Вестей недели с Александром Дугиным” выйдет уже 21 февраля 2021 года, 14 февраля Дмитрий Киселёв в последний раз проведёт передачу и в завершении её передаст бразды правления новому ведущему.

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