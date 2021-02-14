В Калифорнии вырастили «микромозг» неандертальца

14.02.2021, 17:48, Новости дня

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Ученые из Калифорнийского университета сообщили об успешном проведении эксперимента по выращиванию «микромозга» неандертальца. Речь идет о получении в лабораторных условиях точной копии мозга древнего человеческого организма в начальной стадии его развития.

Этот уникальный опыт проделан при помощи стволовых клеток и современных биотехнологий, уточняют специалисты.

Выращенный «микромозг» ученые планируют использовать для изучения генетики древней расы людей, уровня их развития и т.д. В дальнейшем исследователи планируют получить ответы на ряд важных вопросов, связанных с эволюцией человека. Данное достижение эксперты считают настоящим прорывом в науке.