В Южной Корее созданы скручивающиеся в рулон солнечные панели

14.02.2021, 17:48, Новости дня

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Обычная солнечная панель – это жесткая конструкция, которая неудобна для транспортировки и монтажа, отмечают ученые. Решить проблему сумели разработчики новых технологий из Южной Кореи, которые разместили фотоэлементы на гибкую основу.

Теперь солнечные панели можно скручивать в рулоны, что в значительной мере решает проблемы логистики. Также их можно просто наклеить на любую поверхность, а том числе и неровную.

Таким образом, солнечная генерация электроэнергии станет дешевле, отмечают эксперты. Да и размещать панели можно будет где угодно, не особо беспокоясь о монтажных конструкциях. Например, фотоэлементами можно обклеить фонарный столб или автомобиль.