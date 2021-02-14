В ГПСУ заявили, что нардеп Козак не вылетал в ОАЭ на самолете, полет которого проследили журналисты

14.02.2021, 17:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тарас Козак не улетал в последнее время из Украины. Об этом 14 февраля заявил агентству “Интерфакс-Украина” глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко.

Так он прокомментировал озвученную журналистом Михаилом Ткачом информацию, согласно которой 12 февраля самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах накануне визита в эту страну президента Украины Владимира Зеленского. Судя по траектории полета, борт вылетал из Минска.

“Упомянутый вами депутат в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последнее время гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов”, – сказал Дейнеко.

По его словам, границу страны в феврале не пересекали также “ближайшие соратники” Козака.

Глава ГПСУ подтвердил, что Gulfstream G450 с бортовым номером Т7 BRG, которым в последнее время пользовался Козак, действительно находится за пределами Украины.

“По имеющейся информации, 12 февраля этот борт был арендован двумя гражданами Беларуси, которые прибыли в Объединенные Арабские Эмираты для организации двух музыкальных концертов, анонсированных на март этого года. На самом деле, это все очень легко проверить”, – подчеркнул Дейнеко.

С официальным визитом в ОАЭ президент Украины Владимир Зеленский и его жена прибыли 13 февраля.

Пресс-служба президента сообщала, что у него запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

—