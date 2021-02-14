 

Зеленский поручил Тарану и Хомчаку отправиться на Донбасс и выяснить обстоятельства гибели трех военнослужащих

14.02.2021, 17:44, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку отправиться на Донбасс для выяснения обстоятельств гибели 14 февраля трех украинских военнослужащих.

Об этом информирует Офис президента Украины.

“Срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для выяснения всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих 5-й БТГр 59-й ОМПБр (батальонно-тактической группы Отдельной мотопехотной бригады. – “ГОРДОН”) на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского”, – говорится в сообщении.

По данным ОП, в результате взрыва неустановленного устройства на месте погибли капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

“Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путем сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня – и потом читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Необходимо немедленное расследование, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду доклад об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе”, – подчеркнул Зеленский.

Он считает, что “Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибли несколько украинских военнослужащих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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