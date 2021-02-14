Байден призвал Конгресс ужесточить закон о ношении оружия

14.02.2021, 17:34, Новости дня

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Президент США Джо Байден призвал Конгресс внести ряд поправок в закон о ношении оружия, которые включают в себя проверку прошлого покупателя, а также отмену иммунитета для производителей.

«Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие», – передает слова Байдена РИА Новости.

Призыв прозвучал в контексте третьей годовщины стрельбы в школе во Флориде, когда погибли 14 учеников и три учителя.

Еще во время предвыборной гонки Байден выступал против Стрелковой ассоциации: он представил план, который включает запрет на владение боевым огнестрельным оружием. Тогда Национальная стрелковая ассоциация США заявила, что он «уничтожит вторую поправку» к конституции США, в результате чего «Америка станет неузнаваемой».

Бывший президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что контроль за продажей оружия необходимо ужесточить. Национальная стрелковая ассоциация выступала против его инициатив.