Иран испытал новую управляемую ракету с дальностью поражения 300 километров

14.02.2021, 17:34, Новости дня

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Вооруженные силы Ирана провели испытания новой управляемой ракеты в ходе военных учений, рассказал командующий сухопутными войсками армии республики генерал Киюмарс Хейдари.

Дальность поражения ракеты составляет 300 километров, передает агентство ISNA.

Пол словам Хейдари, ракета обладает возможностями «автоматического определения местоположения противника и готова защищать границы Ирана в различных погодных условиях».

В январе военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели пуски баллистических ракет, поразив цели на расстоянии 1,8 тыс. километров. Выпущенные иранские ракеты взорвались в 160 км от авианосца США.