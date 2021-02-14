 

В Госдуме объяснили попытку импичмента Трампу

14.02.2021, 17:34, Новости дня
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Попытка объявить импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу является «межпартийной разборкой и незавершившейся вендеттой демократов», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«В целом, вся эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента. Но это также говорит и том, что раскол в американском обществе и политическом истеблишменте сохраняется. Хотя, безусловно, все это внутренние дела США», – передает слова РИА «Новости».

По мнению парламентария, провал попытки импичмента был предсказуем.

Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия.



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