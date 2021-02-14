 

Камеру Samsung Galaxy S21 Ultra сравнили с профессиональной зеркалкой Canon

14.02.2021, 16:56, Разное
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Фотограф оценил камеру флагманского смартфона южнокорейской компании Samsung S21 Ultra. Специалист сравнил датчики в устройстве с профессиональным зеркальным фотоаппаратом Canon 1DX II, продемонстрировав результаты.
Фотограф Кевин Рапозо попытался проанализировать возможности камер зеркалки, которой пользуются репортеры и фотохудожники, и смартфона. Для проверки потенциала устройств он взял один из последних флагманов Samsung и камеру от японской компании Canon. Флагман Galaxy S21 Ultra оснащен объективом на 108 миллионов пикселей, его фотограф противопоставил 20,2-мегапиксельному сенсору в камере Canon 1DX II. То есть изначальные характеристики взятых на проверку аппаратов отличались почти в 5 раз.

На оба девайса эксперт сделал ряд фотографий, при этом ни одна из них не была подвергнута какой-либо обработке. При этом в обоих устройствах параметры были примерно одинаковы. В Samsung Galaxy S21 Ultra, стоит напомнить, эквивалентное фокусное расстояние соответствует 240, 72, 26 и 13 миллиметрам. Снимки Рапозо делал в разных режимах: обычном, ночном, портретном и других. Результаты показали, что количество мегапикселей при этом не стало первостепенным для создания качественной картинки. Итоги необычного эксперимента показали, что датчики «умного» телефона снимают почти так же, как и предназначенная для профессиональных сессий и фоторепортажей полнокадровая зеркальная камера.

На выложенном в Сеть видео автор, не навязывая свою точку зрения, предложил зрителям самим угадать, где изображения сделаны на смартфон, а где – на зеркалку. Всего он предоставил шесть пар фотографий, в которых снимки на Canon старались подобрать по цветовой гамме ближе к подвергнутым кадрированию изображениям от Galaxy S21 Ultra.

Кроме того, автор на кадрах видео пояснил о различии между миниатюрным датчиком, установленным в смартфоне, и полнокадровым сенсором камеры, площадь которого больше раз в 12.

Источник: www.ixbt.com



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