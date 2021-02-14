Ученые назвали способы борьбы с облысением

14.02.2021, 16:56, Разное

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Ученые рассказали об основных способах борьбы с облысением. Чтобы волосы не выпадали, необходимо поддерживать их здоровье и внешний вид.

Основным правилом является соблюдение правильного рациона. Чтобы не было проблем с выпадением волос, необходимо есть много зелени, белка, яиц, рыбы, шпината. Не помешает приём курса витаминов А, В, Е, фолиевой кислоты и кальция.

На 99% волосы состоят из белка, поэтому важно постоянно пополнять запас данного элемента в организме. На потерю волос влияют алкоголь, курение и стресс. Мужчины, которые столкнулись с активным облысением, должны избавиться от внешних привычек, к тому же необходимо начать использовать специальный шампунь. Визуально густоты волосам добавит короткая стрижка.

Если говорить о женщинах, то им рекомендуется как можно чаще стричь секущиеся кончики, по возможности необходимо отказаться от утюжков для волос. Сушить их лучше холодным воздухом из фена или же дать им высохнуть самостоятельно.

Источник: riafan.ru