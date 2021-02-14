 

Осужденные за участие в акциях в поддержку Навального отправлены на расчистку взлетно-посадочной полосы в Домодедово

14.02.2021, 16:51, Разное
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Из-за снегопада сотни рейсов были отменены в московском аэропорту Домодедово. Воздушная гавань не успевает обслуживать и подготавливать рейсы. Тысячи людей вынуждены оставаться в аэропорту и ждать вылета своего рейса.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что информируют пассажиров, находящихся в различных зонах аэропорта, о сложившейся неординарной ситуации и уже запросили помощи у различных государственных структур.

Первой на просьбу откликнулась Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и предложила отправить осужденных за участия в акциях в поддержку Алексея Навального для расчистки взлётно-посадочной полосы от снега. 

“Если осужденные будут также активно махать лопатами, как махали ёршиками на акциях протеста, то Домодедово сможет вернуться в нормальный режим работы за несколько часов”, – добавили во ФСИН.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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