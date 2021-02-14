Япония одобрила вакцину Pfizer. Теперь в стране стартует вакцинация от коронавируса

14.02.2021, 16:50, Новости дня

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Япония одобрила применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Об этом 14 февраля сообщает The Japan Times.

Издание отметило, что это первая вакцина, одобренная в Японии. Теперь в стране с населением 126 млн человек стартует вакцинация – ее планируют начать в среду, 17 февраля. Первыми вакцинируют медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Первые партии вакцин Pfizer прибыли в Японию из Брюсселя 12 февраля, они насчитывают около 400 тыс. флаконов.

Япония подписала контракт на получение до конца 2021 года 144 млн доз вакцин Pfizer, достаточных для вакцинации 72 млн человек. Издание отметило, что, когда прибудут остальные партии вакцины, пока неизвестно.

Всего правительство страны законтрактировало вакцину фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca объемом 314 млн доз. The Japan Times отмечает, что AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины, а одобрение препарата фирмы Moderna до мая 2021 года маловероятно.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 14 февраля коронавирус подтвержден у 108,6 млн человек, почти 2,4 млн заболевших умерли. В Японии подтверждено 416,2 тыс. случаев COVID-19, 6966 человек умерли, 383 тыс. выздоровели.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 172 млн прививок от коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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