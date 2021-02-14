В рыжем парике и с ершиком. Владелец немецкой виллы, где жил Навальный, снял пародию на российских пропагандистов

14.02.2021, 16:50, Новости дня

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В начале февраля российская пропагандистка с канала “Россия 1” Анастасия Попова со съемочной группой приехала на виллу, где Навальный жил, когда после отравления проходил реабилитацию. В репортаже она показала “роскошные спальни”, кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн. Отдельно в сюжете акцентировали внимание на подарочной бутылке вина и туалетном ершике.

Позже хозяин виллы заявил “Дождю”, что не знал, что к нему пришли журналисты. По его словам, Попова со съемочной командой выдали себя за туристов из Бельгии, желающих снять жилье.

Навального отравили 20 августа 2020 года. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”, это подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Политик был в коме 18 дней.

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После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу “Ив Роше” и отправили под арест на 30 суток (в 2014 году он получил по этому делу условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Видео: Tytus De Zoo / YouTube

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