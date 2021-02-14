Сборная РФ по хоккею досрочно выиграла Евротур

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14.02.2021, 16:40, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею в третьем туре Шведских хоккейных игр обыграла сборную Чехии, досрочно оформив победу в Евротуре.

Матч с чехами завершился со счетом 7:4. В составе россиян отличились Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58) и Никита Чибриков (58). У чехов шайбы забросили Михал Шпачек (17-я минута), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31) и Давид Томашек (60, буллит), передает ТАСС.

На турнире в Швеции сборная РФ выиграла все три матча, набрав восемь очков. В общем же зачете Евротура команда Валерия Брагина имеет 24 очка и уже недосягаема для преследователей. Для россиян эта победа в Евротуре стала девятой.

В конце декабря сборная РФ стала победителем домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Подопечные Брагина выиграли все состоявшиеся этапы турнира. Следующий этап пройдет в Чехии с 13 по 16 мая.



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