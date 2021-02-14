На Дальнем Востоке задержали двух рыбаков, раскачивавших лодку

14.02.2021, 16:11, Разное

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Полиция Амурской области сообщила о задержании двух участников несанкционированной акции протеста в низовьях реки Амур. Согласно информации МВД, сотрудники полиции заметили двоих мужчин, которые раскачивали лодку, чтобы, по их словам, вытащить её из камышей.

«Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию протеста, устроенную в камышах. Задачей флешмоба стало раскачивание лодки, что используется как метафора, призывающая к дестабилизации в стране. Поскольку акция не была согласована с органами власти правонарушители ответят по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Меру пресечения задержанным определит суд», – прокомментировал инцидент представитель ГУ МВД по Амурской области.

Задержанные рыбаки свою вину в организации незаконного митинга отрицают и утверждают, что их действия не носили политический подтекст. Им грозит наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

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