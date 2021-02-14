Поклонники не оценили откровенную «валентинку» от Ксении Собчак

14.02.2021, 16:02, Разное

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Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный Дню всех влюбленных. Однако подписчики селебрити не оценили такой шаг, раскритиковав ее откровенную «валентинку».

Традиционно 14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина, называемый также праздником всех влюбленных. Деятели шоу-бизнеса, спортсмены, политики, все известные и публичные личности стремятся воспользоваться поводом, чтобы в очередной раз напомнить о себе ярким заявлением, поступком или публикацией во всевозможных соцсетях. Сделала соответствующую заметку у себя в Instagram и российская светская львица Ксения Собчак.

Поздравить своих фанатов с днем святого, покровительствующего влюбленным парам, бывшая претендентка на пост президента Российской Федерации решила оригинально. В опубликованном видео она предстала в ярко-зеленом купальнике на фоне тропического курорта. При этом Ксения Собчак повернута к зрителю спиной, демонстрируя свои ягодицы. Вероятно, телеведущая сочла их форму похожей на силуэт сердца, или валентинки, традиционного символа Дня всех влюбленных.

Однако подписчики страницы Собчак не оценили пиар-ход звезды. В комментариях многие упрекнули свою любимицу в излишней и неуместной откровенности, заявив, что не ожидали от нее такого. Некоторые даже назвали ее сомнительный подарок «валентинкой, которую мы все заслужили». Ряд комментаторов отметил: показывать селебрити нечего.



Однако все замечания и укоры фолловеров Ксения Собчак оставила без внимания, предпочитая не вступать в дискуссию.

Источник: inforeactor.ru