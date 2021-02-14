“Выглядит моложе”: Парикмахер оценила смену имиджа Надежды Бабкиной

14.02.2021, 16:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Парикмахер Ксения Бобылева оценила изменившийся имидж популярной российской артистки Надежды Бабкиной. Она появилась с новой прической на съемках шоу «Модный приговор». По мнению эксперта, знаменитость начала выглядеть не только моложе, но и женственней.

В последнее время зрители видят Надежду Бабкину с романтическими кудрями. Иногда стилисты их завивают сильно, а порой прибегают к варианту, когда они просматриваются только на кончиках. Ранее артистка предпочитала укладки прямого типа.

По словам Бобылевой, Бабкина сменила классическое каре с челкой на градуированное. Если выполнить накрутку, то на голове получится форма круга, она свойственна более женственным стрижкам. Поскольку отсутствуют прямые линии, образ получается более моложавым, мягким, романтичным и кокетливым.

Специалист назвала Надежду Бабкину яркой личностью, которой необходимо поддерживать свою индивидуальность. У градуированных стрижек есть множество вариаций, их и использует артистка.