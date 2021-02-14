Жена Сергея Жукова раскрыла секрет идеального брака

14.02.2021, 16:02, Разное

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Жена солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова раскрыла секрет идеального брака. Регина Бурд высказалась на эту тему в ходе общения с журналисткой Лаурой Джугелией в рамках ее YouTube-проекта.

По словам Сергея Жукова, какой-то единственной формулы или же определенных советов не существует. Идеальный брак складывается из мелочей, все индивидуально, поскольку каждый человек является разным.

Ответ певца решила дополнить Регина Бурд. По ее мнению, в основе счастливой семьи должна находиться любовь. Пока у обоих партнеров будут присутствовать искренние чувства друг к другу, нет шансов на то, что что-то пойдет не так. Любовь, в свою очередь, представляет собой стремление, помощь, саморазвитие. Иногда возникают моменты, когда оказывается поддержка супругу в развитии. Любовь включает в себя массу необъятных понятий, если чувство уходит, то пропадают моменты, на которых и строится крепкий брак.

Сергей Жуков, поясняя слова супруги, отметил, что речь идет не о химии между двумя партнерами, а о более глубоком чувстве, сравнимом с тем, как Владимир Ленин любил Родину. Такой пример рассмешил всех людей, присутствовавших на съемке.

Напомним, Регина Бурд и Сергей Жуков состоят в официальном браке более десяти лет. За это время у них появились на свет трое детей: дочь Ника, сыновья Энджел и Мирон. Супруга певца отказалась от вокальной карьеры ради семьи. Сам же солист группы «Руки Вверх!» параллельно с выступлениями на сцене занимается развитием нескольких бизнесов. В частности, у него есть лейбл звукозаписи, кондитерские и несколько баров.