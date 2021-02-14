 

ЕС упростил процедуру одобрения вакцин против новых штаммов COVID-19

14.02.2021, 15:56, Новости дня
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Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммам коронавируса COVID-19. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

Еврокомиссар подчеркнула, что вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам они решили, что вакцина для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. По ее словам, это позволит быстрее получить подходящие вакцины без ущерба для безопасности.

Кириакидес добавила, что параллельно с вакцинами в ЕС также ведут переговоры с производителями над разработкой подходящих лекарств, но она пока не готова говорить о датах выпуска.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 14 февраля коронавирус подтвержден у 108,6 млн человек, почти 2,4 млн заболевших умерли.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире сделали уже более 172 млн прививок от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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